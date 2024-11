È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Nelle ultime ore, si sono intensificati i pronostici degli addetti ai lavori sui possibili partecipanti, con alcuni nomi a sorpresa come Fedez e Tony Effe. I due, protagonisti nei mesi scorsi di un dissing che ha catturato l'attenzione dei media, potrebbero ritrovarsi dietro le quinte del Teatro Ariston.

Sono molte le novità prevista per questa edizione del festival, guidata dal direttore artistico Carlo Conti, chiamato a raccogliere l'eredità di Amadeus, artefice del rilancio del festival verso record di ascolti in tv e di una rinnovata centralità per il mercato discografico.

Il presentatore toscano, ancora al lavoro per definire il cast dei Big, ha annunciato che la lista sarà svelata domenica 1° dicembre, durante l'edizione delle 13:30 del Tg1.

Le novità che Carlo Conti vuol portare a Sanremo 2025

Prima di recarsi a Sanremo per presenziare alle selezioni finali dei giovani scelti tra i partecipanti ad Area Sanremo, Carlo Conti ha partecipato a un incontro della Milano Music Week, in cui ha annunciato alcune delle novità per il prossimo festival. Ha rivelato che la scelta delle canzoni da approvare in gara è molto più difficile del previsto, tanto che al momento ci sarebbero almeno 40 brani in lizza. Una selezione sarà inevitabile, ma il conduttore ha ammesso che, comunque, anche quest’anno non sarà possibile rispettare il limite di 24 canzoni in gara, come era inizialmente previsto, per non lasciare fuori alcune proposte meritevoli.

Inoltre, Conti ha annunciato un’importante novità: nella serata delle cover, che avrà una classifica a parte e non inciderà più con i voti sulla scelta del vincitore finale, per la prima volta i cantanti in gara potranno duettare tra loro.

Il totonomi per il Festival: in salita le quotazioni di Fedez

Molti addetti ai lavori hanno fatto il nome di Fedez come possibile concorrente della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Si tratterebbe di un ritorno dopo la partecipazione nel 2021 con Francesca Michielin (anche lei dovrebbe essere all’Ariston) e dopo le polemiche per la partecipazione come ospite nell’edizione 2022, che vedeva la presenza tra i conduttori anche dell’ex moglie Chiara Ferragni. Come detto, Fedez potrebbe incontrare al festival anche Tony Effe.

Tuttavia, la possibile presenza di quest’ultimo ha già innescato una serie di polemiche, con le minacce di diffida da parte del Codacons. "Se sul palco di Sanremo saliranno quest’anno artisti dai testi violenti, il Codacons è pronto a presentare una denuncia in Procura per la possibile fattispecie di induzione alla violenza sulle donne, e chiederà l’allontanamento dei cantanti dalla città ligure in analogia a quanto previsto dall’art 282 bis del Codice di procedura penale”, ha dichiarato l’associazione, preannunciando un possibile "Daspo" per il rapper.

I nomi degli altri cantanti in lizza per Sanremo

Fedez e Tony Effe non sarebbero gli unici rapper in lizza per il festival. Gli addetti ai lavori citano anche Emis Killa, Bresh, Rkomi e Anna Pepe.

Tuttavia, sembra che Carlo Conti voglia riservare rispetto ad Amadeus un maggior spazio alle vecchie glorie, come Al Bano e Marcella Bella. Nelle scorse settimane, inoltre, Dagospia ha stilato un elenco di sette nomi, dandoli quasi per sicuri: Gaia, il dj Gabry Ponte, la vincitrice di Amici Sarah Toscano, Arisa, Luchè, Kekko Silvestre dei Modà ed Elodie. I nomi in ballo restano comunque davvero tanti: Francesco Gabbani, Blanco, Achille Lauro, Gianni Morandi, Rose Villain, Brunori Sas, Coma Cose, Raf, Tommaso Paradiso, Matteo Bocelli, Benji & Fede, Ermal Meta, Irama, Alex Britti sono tra coloro che ricorrono più spesso nelle liste.