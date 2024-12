Martedì 31 dicembre 2024 è previsto in prima serata su Canale 5 "Capodanno in Musica", spettacolo organizzato per accompagnare i telespettatori al nuovo anno 2025. L'evento in diretta da Catania avrà un cast ricco di ospiti musicali (fra cui il cantante partenopeo Gigi D'Alessio) e non solo. Il programma è atteso alla gara Auditel di ascolti come competitor di L'anno che verrà che va in onda su Rai 1.

Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi

In diretta da piazza Duomo di Catania, nella notte di San Silvestro a cavallo tra martedì 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025, Mediaset propone in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediasetplay, "Capodanno in musica".

Lo show-evento condotto da Federica Panicucci e da Fabio Rovazzi prevede la partecipazione di numerosi ospiti musicali chiamati ad esibirsi sul palco.

La trasmissione inizierà al termine del discorso del Presidente della Repubblica (in onda a reti tv e streaming nazionali unificate).

Gli artisti sul palco

Sul palco di Capodanno in musica saranno chiamati vari artisti i talenti, fra essi anche i ballerini e cantanti dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi.

Tra gli altri personaggi previsti sul palco catanese ci saranno anche Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby e Gigi D'Alessio.

La serata di accompagnamento allo scoccare del 2025 sarà trasmessa anche in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.

La regia della serata sarà affidata a Luigi Antonini.

Ottava edizione per la trasmissione di fine anno di Canale 5

Si tratterà dell'ottava edizione di Capodanno in Musica, che va in onda su Canale 5 ogni 31 dicembre ormai dal 2013 (salvo tre edizioni di stop).

Lo spettacolo nel corso degli anni è stato trasmesso in diretta in varie località italiane: nella prima edizione da piazza Federico Fellini a Rimini, per la seconda edizione dall'Unipol Arena di Bologna, per la terza e quarta edizione da piazza Libertà a Bari.

Dopo la quinta edizione, realizzata al teatro Petruzzelli di Bari, l'evento si è spostato a Genova in piazza De Ferrari. Infine in questo 2024 si tiene a Catania in piazza del Duomo.

La sfida degli ascolti TV del 31 dicembre fra Capodanno in musica e L'anno che verrà

Per ciò che concerne la gara Auditel degli ascolti televisivi per la serata di martedì 31 dicembre, Capodanno in musica sarà il diretto competitor di L'anno che verrà.

Quest'ultimo è l'evento di fine 2024 e inizio 2025 proposto dalla TV di Stato e condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria su Rai 1. Fra gli ospiti di tale spettacolo ci saranno Patty Pravo, Donatella Rettore, Alex Britti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Anna Oxa, Arisa, Clementino, Diodato ed Ermal Meta.