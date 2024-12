Zeynep lotterà tra la vita e la morte nelle prossime puntate di Endless Love, perché sarà investita da un'auto. Le anticipazioni rivelano che la ragazza proverà a fermare Emir, intenzionato ad uccidere Kemal il giorno delle sue nozze, ma sarà travolta da una macchina di passaggio. Kozcuoğlu sarà disperato all'idea di poter perdere Zeynep e suo figlio: "Non morire, ti prometto che partiremo", le dirà in lacrime. Emir correrà in ospedale: "Mio figlio sta morendo", urlerà agli infermieri che si affretteranno ad aiutare la donna. Zeynep sarà portata in sala operatoria, mentre Emir le giurerà che se si salverà andranno via con il loro bambino come desiderava.

Zeynep disposta a tutto per salvare Kemal

Presto Nihan e Kemal si sposeranno in riva al mare coronando il loro sogno d'amore, ma niente sarà così semplice come sembrerà alla cerimonia. Poco prima delle nozze, infatti, Kemal sarà rapito da Emir che lo farà rinchiudere in una camera iperbarica dove gli resterà un'ora di vita. Nel frattempo, Zeynep, allarmata da Zehir, inizierà una corsa contro il tempo e riuscirà a salvare la vita di Kemal. Soydere arriverà all'altare appena in ritardo, ma non vorrà rivelare nulla a Nihan di quello che ha dovuto subire poco prima. Zeynep, invece, tornerà a casa da Emir e non ascolterà affatto il consiglio di Kemal che le chiederà di nascondere a suo marito che è stata lei a salvarlo.

La donna sarà furiosa con Kozcuoğlu e questa volta si metterà contro di lui pur di difendere Kemal. Emir non avrà voglia e soprattutto tempo di ascoltare i rimproveri di Zeynep, perché si renderà conto che Kemal in quel momento sta sposando Nihan e farà di tutto per fermarlo. "Lo salverei di nuovo, lo capisci?" urlerà Zeynep a suo marito che giurerà di uccidere Kemal ad ogni costo e salirà furiosamente in macchina.

"Non ti permetterò di farlo", griderà inutilmente Zeynep che sarà ignorata e proverà a seguire di corsa l'auto di suo marito.

La disperazione di Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Zeynep sarà investita da un'auto nel tentativo di seguire Emir. Kozcuoğlu vedrà tutto dallo specchietto e si precipiterà a soccorrere sua moglie, incinta del suo bambino.

La vendetta di Emir passerà totalmente in secondo piano e la sua prima preoccupazione sarà la salute del piccolo Poyraz. "Non osare morire", dirà disperato Emir mentre porterà Zeynep priva di sensi in ospedale. Kozcuoğlu arriverà con sua moglie in braccio e chiederà l'intervento degli infermieri: "Qualcuno mi aiuti, mio figlio sta morendo, mia moglie è incinta". Il personale sanitario andrà subito a prendere Zeynep con una barella per portarla in sala operatoria. Emir continuerà ad incoraggiare Zeynep: "Ti prometto che partiremo, non morire", dirà in lacrime.

I sentimenti di Zeynep ed Emir

Nelle puntate precedenti Emir non ha nascosto a Mujgan che per Zeynep ha provato un sentimento, anche se solo per brevi istanti.

L'uomo ha spiegato a sua madre che il suo amore per Nihan non è paragonabile e se non ci fosse stata sua moglie, forse lui sarebbe stato felice con Zeynep. Quest'ultima, invece, non ha mai avuto dubbi sui suoi sentimenti e ha anteposto Emir persino alla sua famiglia. Molte volte Zeynep ha tradito Kemal per fare il gioco di Kozcuoğlu e solo in occasione del matrimonio con Nihan ha capito di aver sbagliato tutto.