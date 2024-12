Nihan e Kemal si sposeranno in riva al mare nelle prossime puntate di Endless Love (Kara Sevda), realizzando finalmente il loro sogno d'amore. Le anticipazioni rivelano che, dopo tante sofferenze, arriverà un giorno pieno di felicità per i due innamorati. Tuttavia, non tutto andrà liscio come previsto. Prima di arrivare all'altare, Kemal rischierà la vita perché Emir lo rinchiuderà in una camera iperbarica. Ignara di tutto, Nihan attenderà il suo arrivo all'altare, ma il ritardo del suo amato la porterà a temere il peggio. Grazie all'intervento di Zeynep, la situazione si risolverà per il meglio: Kemal raggiungerà la sua sposa, anche se Emir continuerà a rappresentare una minaccia.

La telefonata di Zeynep non evita il peggio

Una puntata con la tensione alle stelle attende i telespettatori di Endless Love, che finalmente assisteranno al matrimonio da sogno di Nihan e Kemal. Per il grande giorno, gli sposi non lasceranno niente al caso e, con l'aiuto di Ayhan, faranno in modo che la location sia al sicuro dagli eventuali attacchi di Emir. Nihan, Kemal, Fehime e il resto della famiglia si lasceranno andare a una danza prima di prepararsi per la cerimonia. L'atmosfera sarà distesa e i protagonisti penseranno di essersi lasciati il peggio alle spalle. "Niente potrà rovinare questa giornata", dirà Nihan in preda alla felicità e lasciandosi andare a un ballo. Tuttavia, Emir non avrà nessuna intenzione di stare a guardare e metterà subito in moto il suo piano per concretizzare le sue minacce.

Zeynep si renderà conto che suo marito sta tramando contro Kemal e chiamerà subito il fratello: "Attenti, oggi succederà qualcosa". Soydere apprezzerà l'aiuto della sorella, ma lui e Ayhan si sentiranno al sicuro grazie ai tanti uomini che hanno schierato a loro disposizione. Kemal e Zehir torneranno in città perché arriverà per gli sposi il momento di prepararsi per la cerimonia.

Zehir lascerà Soydere al negozio di Huseyin per sistemare la barba e andrà a prendere il suo vestito.

Il giorno più bello per Nihan, Kemal e Deniz

Quando Zehir tornerà a prendere Kemal, si ritroverà di fronte a una scena terrificante. Huseyin sarà per terra, privo di sensi, e di Soydere non ci sarà neanche l'ombra. Sarà chiaro che Kemal è stato rapito, ma né Zehir né Ayhan sapranno dove cercarlo.

Soltanto grazie a Zeynep gli uomini riusciranno a trovare lo sposo e inizieranno una corsa contro il tempo per riportarlo all'altare. Zeynep salverà la vita a suo fratello, rinchiuso in una camera iperbarica da Emir. Kemal si riprenderà e andrà alle sue nozze chiedendo a Zehir e Ayhan di non dire nulla di quanto è appena accaduto. Nihan aspetterà il suo sposo in ansia e, notando il suo ritardo, non potrà fare a meno di pensare al peggio. Finalmente, i due sposi si uniranno in matrimonio e sarà una cerimonia indimenticabile. La piccola Deniz sarà accanto ai genitori, che coroneranno il loro sogno d'amore sul mare, circondati dagli affetti più cari. Emir, invece, non si darà pace e uscirà dalla villa con l'intento di uccidere Kemal una volta per tutte.

Tarik ha spinto Nihan tra le braccia di Kemal

Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, Tarik verrà arrestato per l'omicidio di Ozan e questo causerà una frattura tra Nihan e Kemal. Quest'ultimo, non avrà il coraggio di fare un passo verso la sua amata, perché teme una sua reazione. Nihan, invece, sarà disperata, perché temerà di aver perso per sempre il suo Kemal: "Ho trovato la verità ma ho perso l'amore", dirà in lacrime a Leyla. A risolvere la situazione ci penserà proprio Tarik, che, all'incontro in carcere con Nihan, le parlerà di Kemal: "Non lasciarlo, morirà". Le parole dell'uomo risveglieranno in Nihan la voglia di lottare e per questo deciderà di dare una nuova possibilità al suo grande amore.