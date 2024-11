Zeynep volterà le spalle a suo marito e salverà la vita a Kemal, che rischierà di morire per mano di Emir in una camera iperbarica. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nelle prossime puntate Kemal e Nihan saranno a un passo dall'altare quando Emir farà rapire Soydere. L'uomo sarà portato in un vecchio ospedale e rinchiuso in una camera iperbarica. Zehir e Zeynep inizieranno una corsa contro il tempo per arrivare da Kemal e tirarlo fuori dalla trappola mortale. Una volta a casa, la donna affronterà Emir con coraggio e si dirà disposta a tutto pur di impedirgli di uccidere suo fratello.

Kemal sparirà all'improvviso nel nulla

Il grande giorno arriverà per Kemal e Nihan che, dopo aver lottato tanto, potranno convolare a nozze. La preoccupazione per un eventuale attacco di Emir non mancherà soprattutto in Ayhan e Kemal, che faranno di tutto per rendere sicuro il luogo in cui si svolgerà la cerimonia. A mettere in guardia suo fratello ci penserà anche Zeynep che avviserà Kemal: "Attenti, oggi succederà qualcosa!". La ragazza spiegherà di aver sentito Emir parlare di un carro armato e fucili e di aver trovato le foto della location delle nozze tra le carte di suo marito. L'avvertimento di Zeynep farà tenere gli occhi ben aperti a tutti, ma Emir calcolerà anche questo e si preparerà a eliminare il suo nemico in un modo ben diverso.

Kozcuoğlu farà pedinare Kemal dal suo uomo che avrà un'occasione d'oro per rapirlo. Quando Zehir andrà a prendere lo sposo dal negozio di suo padre andrà in panico: troverà il barbiere privo di sensi e di Kemal non vi sarà traccia. L'uomo telefonerà subito ad Ayhan, che purtroppo non saprà da dove iniziare a cercare Kemal e avrà una sola idea: rivolgersi a Zeynep.

Kemal avrà i minuti contati

Zeynep sarà sconvolta dalla scomparsa di suo fratello e farà di tutto per ricordare qualche indizio importante. La ragazza si renderà conto che Emir stava parlando anche di un ospedale abbandonato e comunicherà a Zehir le poche informazioni a sua disposizione. Nel frattempo, Kemal sarà rinchiuso in una camera iperbarica da Emir, che lo avvertirà di non avere scampo.

Attraverso una telecamera Kozcuoğlu resterà a guardare il suo nemico soffrire e si divertirà a dirgli che ormai gli resta solo mezz'ora di vita. Zeynep e Zehir inizieranno una corsa contro il tempo e, appena l'uomo di Emir farà la pausa pranzo, si introdurranno nell'ospedale. I due non potranno far uscire subito Kemal dalla camera iperbarica, ma dovranno prima regolare la quantità di ossigeno per evitargli un trauma. Alla fine Zeynep riuscirà a salvare la vita di suo fratello e Kemal la supplicherà di non dire nulla ad Emir di quello che ha appena fatto. Una volta tornata a casa, però, Zeynep sarà così furiosa con suo marito che non potrà trattenersi. La ragazza sarà pronta ad andare contro Emir pur di difendere Kemal, ma Kozcuoğlu non si arrenderà e giurerà che entro la sera avrà tolto la vita al suo nemico.

La prima fuga di Kemal e Nihan

Kemal e Nihan non sono mai stati così vicini a realizzare il loro sogno d'amore, ma ci hanno già provato in passato. Tempo fa Nihan è finita in ospedale dopo essersi lanciata nel vuoto e grazie a un piano di Kemal si è data alla fuga con lui. Soydere aveva organizzato tutto alla perfezione, ma per far sì che tutto andasse per il meglio si è fidato anche di Zeynep. Quest'ultima ha accettato di scappare con Ozan, in modo da impedire a Emir di sfruttare il fratello di Nihan per i suoi ricatti. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma quando Zeynep si è accorta di essere incinta, ha visto per lei spalancarsi la porta di una speranza con Emir e ha ceduto. La ragazza ha telefonato a Kozcuoğlu e gli ha rivelato dove si trovassero sua moglie e Kemal.