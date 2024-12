Nelle prossime puntate di Endless love, nonostante il ricovero in un ospedale psichiatrico, Asu continuerà a partecipare attivamente ai piani di vendetta di Emir contro Kemal. Sarà al centro di numerose fughe dall'ospedale, ma quella più significativa sarà la seconda: per evadere e raggiungere Emir, Asu sedurrà un medico, attirandolo nella sua trappola e convincendolo a portarla fuori. Una volta raggiunto il suo obiettivo, per evitare che il medico possa testimoniare contro di lei, non sia testimone di nulla, Asu deciderà di eliminarlo.

Asu, il piano di Emir e il fallimento del tentato omicidio

Asu è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, dove la vita scorrerà molto lentamente. Non perderà il contatto con l'esterno, ci penserà Emir a tenerla sempre informata sui suoi progetti e piani diabolici per eliminare Kemal. Vorrà coinvolgere in prima persona la sorella dandole un incarico: uccidere Leyla. Organizzerà un piano per farla evadere e le darà un compito ben preciso: eliminare Leyla con lo stesso metodo con cui ha provato a far fuori Ozan: l'iniezione con il veleno.

Asu scapperà, arriverà a casa di Leyla, ma proprio nel momento in cui se la troverà davanti, cambierà piano senza consultare Emir e proverà a uccidere Nihan.

La cosa non andrà a buon fine, perché Leyla eviterà il peggio e Asu tornerà nel centro psichiatrico.

Asu pianifica la seconda fuga con l'aiuto di Emir

Vista la prima fuga, in ospedale saranno categorici: Asu non potrà avere nessun contatto con l'esterno, non potrà nemmeno ricevere la visita di Emir. Lui, però, riuscirà a comunicare ugualmente con la sorella e le suggerirà di flirtare con un medico e di spingerlo a portarla a mangiare fuori in un bar, di cui le darà l'indirizzo.

Asu inizierà a flirtare con il medico e lo farà capitolare. Lui sarà talmente preso dalla ragazza, che, all'insaputa di tutti, la porterà nel bar che le ha indicato Emir. Qui un cameriere, appena la vedrà, le darà un biglietto con le indicazioni per la seconda fuga, che includono il farsi portare dal medico a casa sua.

Asu elimina il medico e si prepara a collaborare con Emir

Asu riuscirà a fregare il medico e a farsi portare a casa sua. Sa che fuggire da lì non sarà proprio facile, per farlo nessuno le deve mettere i bastoni tra le ruote, per questo progetterà di eliminare il medico. Non avrà nessuna arma con lei, dovrà trovarne una e l'adocchierà appena entrerà nella casa.

Vedrà che all'ingresso ci sono dei pesi che il medico usa per allenarsi quotidianamente. Dopo avergli fatto i complimenti sulla sua fisicità, Asu gli chiederà se può portarle un bicchiere d'acqua. Coglierà l'occasione per prendere uno di quei pesi e nascondersi dietro la porta.

Appena il medico tornerà, lo colpirà alla testa e lui cadrà inesorabilmente a terra. Asu toccherà il polso, vorrà assicurarsi che sia morto. Appena ne avrà la certezza, scapperà da Emir, pronta a collaborare al suo piano per far fuori Kemal.