L'appuntamento con Endless Love riprenderà la sua regolare messa in onda su Canale 5 a partire dal prossimo gennaio 2025.

La soap opera con protagonisti Kemal e Nihan è stata messa in stand by durante il periodo delle feste natalizie, così da non sprecare episodi in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori non sarebbero stati fissi davanti alla tv.

La messa in onda riprenderà regolarmente a partire dal prossimo martedì 7 gennaio nella fascia del daytime pomeridiano ma, al momento, non è previsto il ritorno in prime time.

Cambia la programmazione di Endless Love in tv

La parte finale del mese di dicembre è stata caratterizzata da un cambio programmazione importante per i fan di Endless Love, i quali hanno dovuto fare a meno dell'appuntamento quotidiano e serale con la fortunata soap opera turca seguita da una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

In casa Mediaset, infatti, si è scelto di non far proseguire la serie nel periodo delle feste natalizie, bensì sospenderla e preservare così gli ultimi episodi della seconda e ultima stagione che si avvia ormai verso il gran finale di sempre.

Inizialmente prevista solo nel weekend di Canale 5, alla fine la soap opera è stata sospesa anche dal sabato e dalla domenica pomeriggio.

Quando torna in onda Endless Love su Canale 5: la soap riparte il 7 gennaio

La regolare programmazione di Endless Love riprenderà a partire dal prossimo martedì 7 gennaio, giorno in cui si riaccenderà l'intero daytime pomeridiano di Canale 5 dopo la sosta natalizia di queste ultime settimane.

La messa in onda degli episodi è prevista come sempre alle 14:10 circa, subito dopo il tradizionale appuntamento con Beautiful e prima di Uomini e donne.

Confermata anche la puntata speciale del sabato pomeriggio, prima di Verissimo, in programma dalle 15:00 alle 16:30 circa.

Stando a quanto si apprende, invece, non sono previsti nuovi appuntamenti durante la fascia serale del giovedì: il 2 e 9 gennaio non ci saranno nuovi appuntamenti con la soap opera che, per il momento, proseguirà solo in daytime.

Emir spietato anche nel finale di sempre della soap opera turca

Un finale che si preannuncia sorprendente in primis per la coppia composta da Kemal e Nihan, i quali riusciranno finalmente a essere liberi di viversi la loro storia d'amore alla luce del giorno, dopo essersi liberati del giogo di Emir.

Quest'ultimo, però, non avrà intenzione di vederli felici e spensierati tanto da decidere di attuare l'ennesimo piano vendicativo nei confronti della coppia e, questa volta porterà Nihan su un campo minato.