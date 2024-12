Una notizia inaspettata su Don Antoine metterà in crisi Rosa nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 gennaio. Le anticipazioni non rivelano di cosa si tratti, ma Rosa sarà portata a riflettere sui suoi sentimenti. Nel frattempo, Roberto inviterà Gagliotti a casa Ferri, mentre Michele continuerà a indagare sull'imprenditore. Infine, Rossella riceverà una delusione da Enrica, che si tirerà indietro, lasciandola sola contro Fusco.

Rossella in grave difficoltà a Un posto al sole

Rosa sarà protagonista nelle prossime puntate di Un posto al sole, perché, dopo aver baciato Pino, capirà di amare ancora Damiano.

Tuttavia, una notizia improvvisa su Don Antoine rimescolerà le carte. Le anticipazioni non specificano cosa accadrà, ma parlano di una notizia sorprendente che porterà Rosa a riflettere ancora sui suoi sentimenti. Per la madre di Manuel saranno giorni di forte confusione e farà fatica a sorridere come al solito. Inoltre, Rosa dovrà portare avanti i tanti impegni e si dividerà tra la scuola serale e la terrazza. Sarà una settimana difficile anche per Rossella, che si confronterà con Enrica sulle molestie del primario Fusco. In un primo momento, la nuova arrivata accetterà di sottrarsi agli abusi di potere del medico, segnalando la situazione alla direzione sanitaria. Poco dopo, Rossella si ritroverà sola a lottare contro il suo superiore, perché Enrica si tirerà indietro.

Per la figlia di Silvia non sarà facile gestire le conseguenze delle accuse mosse contro Fusco.

Gagliotti ancora sotto sorveglianza

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Roberto inviterà Gagliotti e sua moglie a casa Ferri, senza dire nulla a Marina. Quando la signora Giordano vedrà i suoi ospiti inattesi deciderà di vendicarsi di suo marito partendo proprio da loro e sfruttando la situazione a suo vantaggio.

Nel frattempo, Michele proseguirà le sue indagini sul ricco imprenditore di Napoli e per lui arriveranno nuovi stimoli. Infine, Micaela approfitterà dell'assenza di Filippo e Serena per combinarne un'altra delle sue. Samuel si sforzerà di resistere alla seduzione di Micaela, ma per lui non sarà affatto facile, dato che prova ancora forti sentimenti per lei.

Tra Rosa e Don Antoine c'è qualcosa di più di un'amicizia?

Nelle puntate precedenti, Rosa si è resa conto di avere ancora una forte influenza da parte di Damiano. Quando era in compagnia di Pino e ha incontrato Viola, si è sentita come se stesse tradendo il padre di suo figlio. Inoltre, ha avuto un momento di forte vicinanza con Don Antoine, tanto che i due hanno sfiorato il bacio. In un primo momento, la donna ha provato a fare finta di niente, ma il parroco ha voluto chiarire subito quello che è accaduto. Inaspettatamente, Don Antoine ha confessato a Rosa di provare più di una semplice amicizia per lei. La donna non si aspettava questa dichiarazione e ha fatto capire che per lei il parroco è solo un amico, tanto che con Antoine ha pensato che sarebbe meglio stare distanti per un po'.

Tuttavia, Rosa è stata sincera con Don Antoine? Dalla reazione di confusione che avrà nei prossimi giorni pare proprio di no. Probabilmente la donna ha solo una grande paura di rimettersi in gioco dopo la sofferenza per Damiano.