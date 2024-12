Asu evaderà dal manicomio e tenterà di togliere la vita a Nihan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Emir ordinerà a sua sorella di iniettare a Leyla lo stesso veleno usato per Ozan, ma quando sarà alla villa Asu si dirigerà verso Nihan. La donna penserà di liberarsi una volta per tutte della sua rivale, ma Leyla si sveglierà e tenterà di fermarla puntandole contro la sua arma.

Emir chiederà l'aiuto di Asu per il suo piano in Endless Love

Asu si troverà in manicomio dopo aver confessato i suoi reati, ma sarà sempre a disposizione di Emir.

Quest'ultimo, infatti farà affidamento su sua sorella per portare avanti la sua vendetta contro Kemal e Nihan. Per prima cosa, Emir sposerà Zeynep a sorpresa e poi provvederà a far evadere Asu dal manicomio per qualche ora. A sua sorella, Emir ordinerà di uccidere Leyla usando lo stesso veleno che era stato iniettato a Ozan. Kozcuoğlu sarà molto chiaro con Asu e le raccomanderà di non torcere neanche un capello a Nihan. La sera dopo le nozze di Emir e Zeynep, Asu verrà portata fuori dal manicomio da uno degli uomini di Kozcuoğlu che le consegnerà la boccetta con la sostanza da iniettare alla zia di Nihan. Nel frattempo, Kemal e i suoi cari saranno in uno stato di torpore dopo la festa dell'henné, grazie ad una torta con dei sonniferi che Emir farà preparare per l'occasione.

Soydere arriverà a stento alla villa con la macchina e prima di perdere il controllo telefonerà ad Hakan per avvertirlo che qualcosa non va. A casa ci saranno Ayhan, Leyla e Nihan che dormiranno profondamente e Asu approfitterà della situazione per intrufolarsi nella villa.

La vendetta di Emir inizierà dalla zia Leyla

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Asu ricorderà le parole di Emir mentre si preparerà ad iniettare il veleno a Leyla.

All'improvviso la ragazza cambierà idea e si concentrerà sulla possibilità di eliminare Nihan. Asu andrà a cercare la stanza in cui dorme la sua rivale: "Nihan, sono venuta per te", sussurrerà avvicinando la siringa alla pelle della donna. In quel momento Kemal arriverà vicino alla villa ma crollerà in un sonno che lo porterà a sbattere con l'auto contro il muro.

Il rumore sveglierà Leyla che sentirà anche la presenza di qualcuno in casa e proverà a chiamare Ayhan. Quest'ultimo non si sveglierà, perché sarà ancora stordito dai sonniferi e Leyla andrà da sola nella stanza di Nihan per capire cosa succede. Asu starà per iniettare il veleno a Nihan quando Leyla arriverà nella stanza e le punterà contro una pistola. La zia di Kemal intimerà ad Asu di fermarsi, ma quando vedrà che la ragazza continuerà ad avvicinare l'ago alla pelle di Nihan sparerà.

Il divorzio che ha ridato la libertà a Kemal e Nihan

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal hanno ottenuto finalmente il divorzio dai rispettivi coniugi. Asu ha accettato di separarsi da Kemal in cambio delle sue azioni, ma Soydere ha ceduto le sue quote a Mujgan.

Nihan, invece, ha dovuto penare per convincere Emir a firmare i documenti del divorzio, ma alla fine ci è riuscita. Tutto è stato possibile grazie a Tarik che ha estorto con le minacce a Galip il nome della società intermediaria per gli affari sporchi della holding Kozcuoğlu. Emir è stato messo di fronte a un bivio e pur di salvare il suo nome ha accettato di divorziare da Nihan, ma ha giurato vendetta.