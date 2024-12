Nelle prossime puntate di Endless love, Emir sarà nei guai: il piano che ha progettato per uccidere Kemal andrà in fumo e Hakan sarà pronto a cogliere l'occasione per arrestarlo. In uno scontro a fuoco, Hakan riuscirà a ferire gravemente Emir, riducendolo in fin di vita. Per Emir, però, non tutto sarà perduto:nonostante le ferite, tenterà di fuggire dalla polizia, percorrendo un tunnel segreto.

Emir nei guai: il piano per uccidere Kemal fallisce, Hakan pronto a metterlo dietro le sbarre

Emir si troverà nei guai, quando il suo piano per uccidere Kemal fallirà.

Non si sarebbe mai aspettato che Kemal fosse più scaltro di lui, indossando un giubbotto antiproiettile durante il loro incontro. Inoltre, non penserà che Kemal si faccia accompagnare a quell'appuntamento dalla polizia.

Hakan sarà pronto ad arrestarlo e a metterlo in prigione. Ha il dente avvelenato con Emir per come gli ha rovinato la vita. Prima spedendo il fratello Şafak lontano da lui, in Inghilterra, e, successivamente, obbligandolo a non sposare Zeynep. Non vedrà l'ora di mettere quel delinquente dietro le sbarre, ma non sarà facile.

Kemal si fa da parte: Hakan colpisce Emir, scontro a fuoco tra quest'ultimo e la polizia

Kemal si farà da parte, lasciando a Hakan il compito di spedire Emir dietro le sbarre.

In una stanza si nasconderanno Kemal, Nihan e la piccola Deniz. A Deniz metteranno degli auricolari nelle orecchie, anche perché prevederanno che di lì a breve ci sarà uno scontro a fuoco.

Sarà Baran, il complice di Emir, a iniziare e la polizia risponderà. Anche Emir non si tirerà indietro e risponderà con la sua pistola. A un certo punto, si troverà davanti a Hakan e lo guarderà con aria di sfida, credendo che non possa sparargli.

Proprio per questa convinzione, Emir gli volterà le spalle e se ne andrà, non tenendo conto della determinazione di Hakan, che appena vedrà Emir andare via, gli sparerà un colpo sulla spalla.

Emir gravemente ferito e in fuga: il piano B per sfuggire alla polizia e la vendetta contro Kemal

Emir rimarrà gravemente ferito e rischierà la morte, ma saprà che non può rimanere lì.

Se si arrendesse, Hakan lo sbatterebbe subito in carcere. Per questo motivo, metterà in atto il piano B, perché Baran prevedeva un ipotetico intervento della polizia, così ha trovato per Emir un passaggio segreto che si trova nei pressi della casa in cui c'è stato l'incontro/scontro con Kemal.

Emir inizierà a percorrere un tunnel buio e spaventoso, mentre Baran proverà a sconfiggere da solo la polizia. Intanto, la situazione per Emir sarà molto grave. Faticherà a camminare e a mettersi in salvo: sembrerebbe che sia la sua fine, ma non sarà così, infatti penserà a un modo per far fuori Kemal.