Durante la 17^ puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre, Shaila Gatta ha ricevuto la visita di sua madre Luisa ma la donna ha rivolto numerose critiche all'indirizzo di Lorenzo Spolverato. Al termine della diretta, l'ex velina si è sfogata con il suo partner e ha detto di essere delusa dall'atteggiamento della donna poiché è una donna adulta e doveva rendersi conto che la stavano ascoltando milioni di telespettatori: "Non può venire qui con quella veemenza e dire certe cose".

Lo sfogo di Shaila

Nel post-puntata Shaila Gatta si è ritrovata a parlare con Lorenzo Spolverato e ha commentato la visita di sua madre.

Nel dettaglio, l'ex velina non ha apprezzato i termini utilizzati da Luisa nei confronti del suo fidanzato: "Per me scegliere te è anche una vittoria, perché ad oggi ho di fronte una persona con cui parlo, rido e scherzo". A seguire Gatta ha punzecchiato sua madre: "Da lei non me lo aspettavo, perché per me questa è un'opportunità. Non può venire in quel modo lì con quella veemenza. Ci sono rimasta male che non ti abbia voluto vedere, perché è una donna adulta e deve fidarsi di me". Sebbene sia rimasta spiazzato per i giudizi negativi della suocera, Lorenzo ha cercato di comprendere Luisa in quanto ha dimostrato di essere premurosa per sua figlia. Al contrario, Shaila ha ribadito che sua madre non ha nessuna scusante per le cose dette in puntata: "All'inizio di ogni mia relazione ha sempre giudicato in modo negativo i miei fidanzati".

Nonostante i consigli della madre, la concorrente del GF ha rassicurato Lorenzo di essere felice al suo fianco: "Sento che ci amiamo e ci vogliamo bene". Infine, Shaila Gatta ha concluso: "Io non mi devo vergognare di nulla, sono fiera di me. Lei tante cose di me neanche le sa, quindi non può venire davanti a tutta Italia e dire certe cose".

La mamma di Shaila sembra avere le idee chiare: "Lorenzo è un giocatore" 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/yzFiX8cTI9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Cos'ha detto la madre dell'ex velina a Lorenzo

La signora Luisa ha detto di non condividere la relazione tra Shaila e Lorenzo.

Nell'incontro con la figlia, la donna ha affermato: "Non sei la Shaila piena di vita che è entrata qui il 16 settembre.

Qui tutti giocano, tranne te. Se tu ti vedessi in questo momento ti vergogneresti". La donna si è rifiutata di incontrare il 28enne milanese e prima di uscire dalla casa ha sussurrato all'orecchio della figlia: "Lorenzo non è una bella persona, lo dicono tutti fuori".

Durante le nomination Gatta ha spezzato una lancia a favore del suo fidanzato Lorenzo: "Mia mamma è una persona importante, ma io questo ragazzo lo amo". Anche Beatrice Luzzi è intervenuta e ha criticato la madre di Shaila: "Ha detto cose che non doveva dire, perché non confermate e non verificate. È stata scorretta".