Nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato con Chiara Cainelli. Durante la conversazione ha rinnovato le critiche nei confronti di Javier Martinez. "Deve sempre fare la figura del buono", ha detto Lorenzo, perché, secondo lui, Javier sarebbe un grande stratega, ma, prima o poi, il pubblico si accorgerà che è un "finto buono".

Lorenzo contro Javier

Nella serata di ieri, Lorenzo ha cercato di capire perché il flirt tra Chiara e Javier sia giunto al capolinea.

Lorenzo ha sempre avuto le idee chiare su Javier: "Ti dico la mia: lui era interessato a Shaila, ma non lo è mai stato al 100%.

Deve sempre uscire in un modo perfetto e fare la figura del buono, ma lo fa per apparire. Sono convinto che, prima o poi, anche i telespettatori si accorgeranno che è un falso".

La versione di Chiara

Chiara ha spiegato di essersi accorta che da parte di Javier c'era qualcosa che non andava e dopo una chiacchierata con lui ha avuto la conferma: "Mi ha detto che non se la sentiva di andare oltre perché ha forzato troppo la mano. A quel punto, gli ho detto che ha fatto tutto da solo, visto che in puntata aveva detto di essere intenzionato ad approfondire la nostra conoscenza". Chiara non capisce perché Javier sia tornato a trascorrere parte delle giornate con Helena, visto che, in diverse occasioni, ha detto che non è il suo tipo di donna ideale: "È diventato teatrale in molti suoi atteggiamenti".

Dopo aver ascoltato Lorenzo, anche Chiara si è detta convinta che Javier non sia così buono come voglia far credere: "A questo punto, anch'io credo che Javier sia molto interessato al giudizio del pubblico".

Il percorso di Javier Martinez

Dopo aver varcato la porta del GF, Javier Martinez ha mostrato subito un certo interesse nei confronti di Shaila Gatta.

Dopo un breve flirt, Shaila ha intrapreso una storia con Lorenzo, provocando la delusione di Javier. In seguito all'ingresso di Helena Prestes, Javier si è avvicinato sempre di più alla nuova coinquilina, anche se, da parte sua, ha sempre detto che non era interessato ad avere una relazione. Prima di Natale, Javier si è avvicinato a Chiara Cainelli, ma anche in questo caso, dopo averla baciata, ha detto di non voler proseguire la conoscenza.

Per questo motivo, alcuni coinquilini del GF hanno iniziato a dubitare del comportamento di Javier, sostenendo che lui sia più interessato ad apparire buono agli occhi dei telespettatori del Reality Show, piuttosto che a mettersi in gioco.