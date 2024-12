Strane e misteriose coincidenze accadranno nell'episodio Il Paradiso delle Signore 9 in onda venerdì 10 gennaio 2025 come sempre su Rai 1. Rosa, dopo essersi fatta leggere i tarocchi dalla cartomante assunta da Roberto, incrocia Tancredi e lo scambia per l'uomo predetto dalle carte, dando il via a sviluppi molto inediti nelle trame.

Clara si confiderà con Alfredo, che non esiterà ad accompagnare Irene al secondo appuntamento con l'esattore del Fisco, non senza preoccupazione. E poi ancora, spazio all'amore per Enrico, che sogna a occhi aperti il suo futuro con Marta dopo aver salutato la figlia.

Alfredo viene a conoscenza dei problemi di Irene

Guai per Irene, che è nei pasticci con il fisco. Clara, che le ha sempre voluto bene, pensa sia meglio mettere al corrente Alfredo, raccontandogli tutti i suoi problemi. Perico, senza parole, pensa che possa essere utile accompagnare la sua ex fidanzata all'ennesimo appuntamento con l'esattore delle tasse. Forse, la presenza di uomo può cambiare le cose. Anche in questa occasione Alfredo dimostra di avere un gran cuore. Potrebbe sorvolare, dato che la sua storia con Irene è finita da tempo. Invece no. Per lei prova comunque un affetto profondo e non la lascia sola. Bravo Perico.

Ma ecco che magia e realtà si incrociano. Rosa si è fatta predire il futuro dalla cartomante e ha saputo che nella sua vita sta per entrare un uomo di potere.

Per caso, poco dopo, incontra Tancredi e si convince che sia proprio lui l'uomo del quale parlavano i tarocchi. Questo "gioco degli equivoci" potrebbe creare diverse dinamiche nelle prossime settimane.

Il sogno d'amore di Enrico con Marta si infrange

La decisione di Tancredi per la Galleria Milano Moda ha lasciato tutti in difficoltà e in particolare Odile.

Intanto Sant'Erasmo medita su chi diventerà il nuovo direttore di Galleria Moda Milano.

Bruttissime notizie invece per Enrico. La sua vita è stata da sempre difficile, costretto persino a mentire sulla sua identità e a separarsi dalla figlia per un lungo periodo. Il sogno con Marta sembra infrangersi improvvisamente quando scopre che il processo è rimandato.

A dargli il colpo di grazia, l'incontro con il magistrato Massi. Marta però gli starà accanto e stavolta si spera che le avversità lascino spazio alla serenità che entrambi meritano.

