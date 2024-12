Salvatore accetterà la proposta di festeggiare le nozze al Circolo nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di lunedì 16 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Elvira chiederà al suo futuro marito un matrimonio esclusivo, e lui non si tirerà indietro, ma non le dirà che intende farsi carico di tutte le spese. Nel frattempo, Clara sarà confusa dopo aver baciato Alfredo, mentre Enrico penserà al Natale senza sua figlia. Infine, Odile proporrà ad Adelaide una cena per riunire la famiglia durante le festività.

Il bacio tra Alfredo e Clara

Elvira e Salvatore continueranno a portare avanti i preparativi per il matrimonio e la futura sposa avrà una richiesta speciale per suo marito: suggerirà di festeggiare il giorno più importante della loro vita in grande stile al Circolo e lui accetterà ben volentieri.

Amato non se la sentirà di deludere le aspettative di Elvira e le assicurerà che le loro nozze si svolgeranno al prestigioso club, senza rivelare che dovrà farsi carico di tutte le spese. Nel frattempo, Clara e Alfredo saranno molto vicini e tra loro ci sarà un bacio. Per la signorina Boscolo non sarà facile gestire la situazione e si prenderà un po' di tempo per capire cosa vuole davvero. L'insistenza di Alfredo manderà in crisi Clara, proprio adesso che aveva trovato un po' di serenità in amore con Jerome. La ragazza sarà pronta a rimettere la sua vita in discussione?

Adelaide si prepara per il Natale in famiglia

Le anticipazioni raccontano che a casa Guarnieri il Natale sarà l'argomento del giorno.

Adelaide proporrà a Odile e Marta una vacanza a St. Moritz per le festività, ma la figlia di Umberto rifiuterà. Marta dirà che per Natale preferisce restare a Milano e Odile sarà pronta con una proposta alternativa. Chiederà a sua madre di organizzare una cena prenatalizia in modo da riunire la famiglia. Tuttavia, per Marta ci sarà ancora un grosso problema: accetterà anche la presenza di Umberto all'evento?

Il Natale sarà anche tra i pensieri di Enrico, che sarà molto dispiaciuto di non poter trascorrere la festività con la sua bambina. Per il magazziniere non sarà facile vincere la nostalgia e penserà a un modo per informare la figlia del fatto che dovranno stare separati.

Adelaide ha scelto Marcello nelle scorse puntate

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha dato la priorità a Marcello voltando le spalle a Umberto.

Quest'ultimo ha dovuto lasciare Villa Guarnieri e la scelta della contessa è stata un gesto molto importante per Barbieri. Marcello ha capito di avere finalmente il primo posto nella vita di Adelaide, ma cosa succederà quando sarà escluso dalla cena di famiglia? La contessa è decisa a far riavvicinare Marta a suo padre e non c'è occasione più adatta della cena di Natale. In questa occasione, però, Adelaide dovrà mettere da parte per una volta Marcello per evitare che si creino ulteriori tensioni.