Clara confesserà a Irene di aver baciato Alfredo nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di martedì 17 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la signorina Cipriani consiglierà a Clara di concentrarsi su Jerome, ma la ragazza sarà ancora confusa. Nel frattempo, Elvira sarà entusiasta per la festa di nozze, ignara che Salvatore dovrà pagare tutto. Infine, Adelaide penserà di invitare Umberto alla cena di Natale.

La confusione sentimentale di Clara

Clara vivrà dei giorni di forte confusione dopo la dichiarazione d'amore di Alfredo. La signorina Boscolo si prenderà del tempo per riflettere e correrà a parlare con Irene del suo bacio con Perico.

La signorina Cipriani aveva già intuito che ci fosse qualche preoccupazione in Clara, ma non prenderà sul serio il bacio con Alfredo. Al contrario, Irene consiglierà alla sua amica di non dare peso a quello che è successo e concentrarsi sulla sua storia con Jerome. Irene sminuirà l'interesse di Clara per Alfredo, ma la ragazza spiegherà di essere stata molto innamorata di lui in passato. Dopo aver parlato con Irene, Clara andrà a confidarsi con Elvira e le dirà che non è più così sicura della sua storia con Jerome. L'allenatore francese ha colpito Clara ricoprendola di molte attenzioni, ma basterà a farle ignorare il forte sentimento per Alfredo?

Adelaide e la cena di Natale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 raccontano che Elvira e Salvatore saranno alle prese con i preparativi delle nozze.

La futura sposa sarà molto entusiasta, soprattutto perché Salvatore accetterà di organizzare il matrimonio al Circolo. Elvira continuerà ad ignorare che Amato dovrà farsi carico di tutte le spese, ma lui non si tirerà indietro pur di rendere felice la sua futura moglie. Per Salvatore, inoltre, si tratterà anche di fare bella figura con suo suocero che ha sempre avuto dei dubbi su di lui anche per quanto riguarda l'aspetto economico.

Nel frattempo, Adelaide sarà molto impegnata con l'organizzazione della cena di Natale per riunire la famiglia. La contessa avrà come obiettivo quello di far riavvicinare Marta a suo padre e per questo deciderà di invitare anche Umberto alla sua cena. Enrico, invece, dovrà confessare a sua figlia che non potranno trascorrere insieme il Natale e ne sarà molto dispiaciuto.

La nuova storia d'amore di Clara

Nelle puntate precedenti, Clara ha iniziato una storia d'amore con Jerome, che l'ha conquistata con la sua dolcezza. La vicinanza tra i due ha infastidito Alfredo che ben presto non ha potuto più trattenere la gelosia. Perico si è reso conto dell'importanza di Clara nella sua vita e per questo ha preso coraggio per farsi avanti con lei.

Nel frattempo, Salvatore ed Elvira hanno ricevuto finalmente la benedizione del signor Gallo per il loro matrimonio. Il padre di Elvira ha intimato a suo genero di non far mancare nulla a sua figlia e si è detto felice di aspettare un nipotino.