Le anticipazioni de La Promessa per la settimana dal 6 al 12 gennaio rivelano che Manuel dovrà affrontare i sensi di colpa dovuti alla morte della moglie Jimena.

Un duro colpo per il marchese, che finirà per sentirsi responsabile di quanto accaduto, al punto da decidere di allontanare Jana dalla sua vita, mettendo in crisi il loro rapporto d'amore.

Manuel si allontana da Jana: anticipazioni La Promessa 6-12 gennaio 2025

Per Manuel non sarà facile andare avanti dopo la morte di Jimena. Il suicidio della donna lascerà tutti senza parole nel palazzo e il marchese sarà particolarmente turbato, dato che, prima di morire, Jimena lo ha accusato di averla presa solo in giro, visto che per lei non l'aveva mai amata per davvero.

Manuel non potrà fare a meno di pensare a quanto gli è stato detto dalla donna, al punto da sentirsi in colpa per quanto è successo e prendere le distanze anche da Jana.

La domestica proverà a offrire il suo pieno supporto al marchese, cercando di stargli vicino e dargli una mano a reagire, ma la reazione di Manuel non sarà delle migliori.

Manuel sprofonda in una profonda crisi

Le anticipazioni rivelano che il marchese chiederà di poter stare da solo e, in questo modo, costringerà Jana ad allontanarsi da lui, finendo per creare una profonda frattura nel loro rapporto.

Successivamente, Manuel avrà modo di sfogarsi con la sua amica Bianca, arrivata al palazzo proprio in seguito alla morte di Jimena per consolarlo e supportarlo.

Manuel le confiderà i suoi tormenti e la sua crisi, tale da fargli mettere in discussione anche i sentimenti per Jana.

I consigli di Bianca si riveleranno preziosi per il marchese, affinché possa riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto, Pelayo deciderà di non avere più segreti con Catalina e le rivelerà che il capitano sta cercando di estorcergli ulteriori somme di denaro.

In questo modo causerà un nuovo confronto tra la donna e suo zio.

Abel aveva messo alle strette Jimena per le sue bugie sulla finta gravidanza

Negli episodi precedenti della soap opera, era stato Abel a mettere alle strette Jimena, chiedendole di prendersi le sue responsabilità in merito alla falsa gravidanza che per mesi aveva portato avanti ai danni del marito.

Inizialmente, Jimena aveva chiesto al medico di darle ancora un po' di tempo, per trovare il momento giusto e affrontare Manuel.

Alla fine, però, è stato lo stesso Abel a mettere al corrente il marchese, finendo per coglierlo alla sprovvista con la confessione di tutte le bugie che sua moglie gli aveva raccontato per mesi, facendogli credere che sarebbe diventato padre per la prima volta.