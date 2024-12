Nihan sarà pronta per l'altare, ma Kemal non arriverà. "Sto per impazzire", dirà la donna a Vildan, sopraffatta dall'ansia dell'attesa. Le anticipazioni di Endless Love (Kara Sevda) rivelano che lo sposo tarderà ad arrivare alle nozze, facendo preoccupare Nihan. "Sono sicura che gli è successo qualcosa", confiderà a Fehime, che cercherà di tranquillizzarla.

Kemal e Nihan si prepareranno per la cerimonia

Arriverà il tanto atteso giorno delle nozze per Nihan e Kemal, che si sveglieranno pieni di gioia e di speranza. Fehime, Vildan e tutti gli amici danzeranno con Kemal e Nihan prima del grande evento, mentre Ayhan e Zehir faranno in modo che tutto proceda per il meglio.

Kemal riceverà una telefonata da Zeynep, che lo avvertirà di aver scoperto che Emir sta tramando contro di lui. Tuttavia, lui sarà abbastanza sicuro di sé, perché Ayhan ha sistemato i suoi uomini nel luogo del ricevimento. L'uomo assicurerà a Kemal che chiunque provi a rovinare il suo matrimonio sarà portato via dai suoi collaboratori. La zona sarà strettamente sorvegliata e questo farà sentire protetti Nihan e Kemal, che si prepareranno per le nozze. Soydere andrà in città accompagnato da Zehir per farsi sistemare barba e capelli da Huseyin, mentre Nihan indosserà il suo vestito. La sposa, emozionata, indosserà l'abito da sposa e potrà contare sull'aiuto di Vildan e Fehime che, per l'occasione, sembreranno molto unite.

Zehir capirà che Kemal è stato rapito

Le anticipazioni rivelano che tutto sembrerà procedere per il meglio, ma, quando Zehir andrà a riprendere lo sposo dal barbiere, farà un'amara scoperta. Si accorgerà che nel salone c'è solo Huseyin, legato e privo di sensi, e darà subito l'allarme ad Ayhan. Quest'ultimo capirà che Emir ha rapito Kemal, ma spiegherà a Zehir che lui non si sposterà dal luogo della cerimonia per controllare tutto e far stare tranquilla Nihan.

Zehir si metterà sulle tracce di Kemal, mentre Ayhan non dirà nulla a Nihan per evitare di rovinarle il giorno più bello della sua vita. La sposa sarà pronta per l'altare, ma di Kemal non si vedrà l'ombra e lei inizierà a preoccuparsi. Nihan sarà molto nervosa: "Sto per impazzire, nessuno risponde al telefono", dirà in preda all'ansia, "Sono sicura che gli sia successo qualcosa".

Mentre la sposa camminerà su e giù per calmarsi, Yasemin e Fehime proveranno a tranquillizzarla. La madre di Kemal le dirà che se fosse successo qualcosa di brutto a suo figlio, sarebbe la prima a saperlo. Il ritardo dello sposo, però, non prometterà niente di buono per Nihan, che non potrà fare altro che pregare per l'arrivo di Kemal.

La festa di addio al nubilato di Nihan

Nihan ha ricevuto una splendida sorpresa da parte della sua amica Yasemin. Quando è ritornata a casa dopo il lavoro, ha trovato tutti i suoi amici e parenti, pronti a festeggiare con lei l'addio al nubilato. Nihan si è divertita molto, ma non ha potuto fare a meno di notare l'assenza di sua suocera. È andata subito a chiedere spiegazioni a Yasemin, che le ha detto che Vildan non aveva invitato Fehime alla festa.

Nihan ha affrontato sua madre e tra loro c'è stata una discussione che ha lasciato trasparire l'antipatia che Vildan prova ancora per la sua consuocera. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio, perché Fehime ha saputo da Kemal della festa ed è andata da Nihan per il rito dell'henné a cui teneva tanto.