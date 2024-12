Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un duro colpo per Catalina. La figlia di Alonso scoprirà il vero motivo che ha spinto Pelayo a recarsi alla tenuta mesi prima, rimanendone sconvolta. Catalina verrà a sapere che il conte De Anil ha stretto un accordo con Cruz e, per questo motivo, lo caccerà dalla tenuta, svenendo subito dopo. Nel frattempo, ci sarà una buona notizia: Jana tornerà a casa. Maria, invece, bacerà padre Samuel.

Catalina caccia Pelayo da La Promessa

Pelayo tornerà a La Promessa per rivelare a Catalina i motivi del suo arrivo.

La figlia di Alonso scoprirà che il conte de Anil ha stretto un accordo con Cruz, rimanendo profondamente sconvolta per quanto architettato alle sue spalle. Mesi prima, la marchesa aveva escogitato un piano con la complicità di Pelayo per sbarazzarsi una volta per tutte della sua figliastra, facendola sposare con il conte. Catalina non prenderà bene quanto scoperto e caccerà Pelayo dalla tenuta, estromettendolo definitivamente dalla sua vita. La ragazza, però, sarà vittima di uno svenimento che potrebbe compromettere la gravidanza. Fortunatamente, non ci saranno conseguenze, ma un nuovo problema sorgerà quando Alonso obbligherà la figlia a sposare il conte per evitare di avere un figlio illegittimo.

Jana torna alla tenuta

Non si saprà ancora che fine abbia fatto Jana, e alla tenuta saranno tutti preoccupati. I marchesi riceveranno una tragica notizia sulle possibili sorti di Jana, con Manuel che correrà a Villalquino per verificare se la donna ricoverata in ospedale sia la sua fidanzata. Fortunatamente, Jana tornerà a La Promessa sana e salva, e con le idee chiare: farà delle richieste a Cruz.

Intanto, Maria Fernandez continuerà a trascorrere il suo tempo libero con padre Samuel e tra i due ci sarà un bacio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Pelayo ha informato Catalina che Cavendish è pericoloso

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jeronimo è stato ucciso in una locanda in paese. Il sergente Funes ha ipotizzato che il valletto sia rimasto vittima di un tentativo di furto finito male.

Nel frattempo, Pelayo ha confessato a Catalina che Cavendish è un uomo pericoloso, ma non le ha rivelato di trafficare armi insieme a lui. C'è stato spazio anche per le vicende di Romulo, che ha trovato una valigia piena di soldi nascosta da Maria nella cassapanca. Il maggiordomo ha chiesto spiegazioni, venendo a sapere che è stata Fernandez a trovare il denaro in soffitta e a metterlo in corridoio. I domestici sono rimasti sorpresi per la cosa, ma non è ancora venuto a galla che la proprietaria della valigia sia Vera.