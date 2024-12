Endless love si prenderà una pausa durante la settimana di Natale, ma la messa in onda riprenderà nel weekend successivo, precisamente il 28 dicembre. È in arrivo una svolta importante nella vita di Nihan, che finalmente divorzierà da Emir e avrà l'opportunità di realizzare il suo sogno d'amore con Kemal e la piccola Deniz.

Com'è finita la puntata del 21 dicembre: Emir crolla dopo aver scoperto che Nihan ha lasciato casa

La puntata di Endless dove del 21 dicembre è finita in modo "tragico" per Emir. Dopo essere stato costretto a firmare l'accordo per divorziare da Nihan, che gli ha permesso di avere da Kemal i fondi per salvare la sua azienda, è rientrato a casa e ha ricevuto diverse brutte notizie da parte di Efsane.

Non solo Nihan ha fatto le valigie e se n'è andata di casa insieme a Deniz ma anche dal tribunale è arrivata una notifica che Emir non avrebbe mai voluto ricevere.

Giunta dal tribunale dei minori, si trattava di una convocazione per il 7 giugno utile a conoscere la sentenza sulla paternità della piccola Deniz. Emir era distrutto e si è rifugiato nella cameretta di Deniz, piena dei suoi giochi e del suo profumo. Müjgan ha provato a consolarlo, ma non ci è riuscita. Così ha chiesto l'aiuto di Zeynep.

La ragazza è subito arrivata a casa di Emir e ha avuto modo di parlare con lui. L'ha consolato, dicendogli che forse è meglio che le cose vadano così, non avrebbe potuto separare Deniz da suo padre per tutta la vita.

Zeynep gli ha mostrato l'amore che prova per lui, dandogli la chiavetta usb che custodisce i video che potrebbero incriminarlo per l'omicidio di Linda. "Non ho intenzione di dare queste prove alla polizia, non voglio che Poyraz cresca senza un padre", ha detto Zeynep, non rendendosi conto di non fare un favore al suo bambino, vista la malvagità di Emir.

Quando riprende Endless love

Dopo la puntata del 21 dicembre, Endless love si prenderà una pausa di una settimana. Fino al 27 dicembre non andrà in onda né in daytime né in prima serata. Gli appuntamenti con la soap torneranno il weekend dopo Natale, il 28 dicembre, e si ripartirà dal divorzio di Nihan.

Nihan ed Emir divorziano, il sogno d'amore con Kemal si avvicina

Arriverà il giorno in cui si terrà l'udienza per il divorzio tra Nihan ed Emir. Una situazione che metterà una leggera ansia alla ragazza, visto che temerà che Emir non si presenti in tribunale. Il ritardo di quest'ultimo non agevolerà le cose, ma alla fine Emir arriverà e tutti si troveranno davanti al giudice.

Sia Nihan che Emir esprimeranno la volontà di voler divorziare e la loro separazione sarà ufficiale. Nihan sarà finalmente una donna libera e pronta a realizzare il suo sogno d'amore con Kemal.