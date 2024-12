Abel darà la tragica notizia della morte di Jimena ai suoi genitori: "Non respira più", dirà nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che i duchi saranno devastati dal dolore e non vorranno saperne dell'aiuto di Cruz. La marchesa offrirà ai duchi di organizzare il funerale, ma Mercedes e suo marito rifiuteranno con forza la disponibilità dei marchesi. In particolare, il padre di Jimena accuserà Manuel della morte della figlia.

Il dolore di Teresa per Jimena

A La Promessa ci sarà grande preoccupazione per la vita di Jimena che sarà appena a un filo.

La moglie di Manuel si lancerà dalla balaustra quando i suoi inganni sulla finta gravidanza saranno sulla bocca di tutti. Il gesto di Jimena sorprenderà tutti e farà soffrire anche Manuel che si sentirà in colpa nei confronti di sua moglie. Jimena non morirà subito, ma sarà portata nella sua stanza in gravissime condizioni a causa delle numerose fratture. La donna non sarà cosciente, ma su di lei veglieranno giorno e notte Teresa e i suoi genitori. La cameriera dimostrerà di essere particolarmente legata a Jimena che con la sua fragilità ha colpito il suo cuore. "Non puoi morire adesso, hai ancora tante cose da vedere", dirà Teresa in lacrime alla sua signora pur comprendendo il grande dolore che l'ha portata a lanciarsi nel vuoto.

A tenere sotto controllo la salute di Jimena sarà Abel che, nonostante tutto, resterà al palazzo per occuparsi della donna. I genitori di Jimena saranno inconsolabili e soprattutto dona Mercedes non potrà perdonare suo marito di essere stato così duro con sua figlia.

Il passo di Cruz verso i duchi

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo giorni di agonia Jimena smetterà di vivere.

A dare la tragica notizia sarà Abel che comunicherà a dona Mercedes che sua figlia non ce l'ha fatta: "Non respira più". Il dolore per la duchessa sarà devastante: "Tutto per colpa tua", urlerà a suo marito che non saprà come farsi perdonare. Abel andrà al piano di sotto per informare i marchesi del decesso di Jimena e tutti saranno molto addolorati.

Cruz porgerà le sue condoglianze a Mercedes e Jose, invitandoli a restare al palazzo per il funerale. La madre di Jimena, tuttavia, sarà furiosa: "Non resterò qui un minuto di più". Jose spiegherà che Jimena sarà portata al suo palazzo e verrà sarà raccontato a tutti che ha avuto un incidente. Cruz insisterà ad offrire il suo aiuto: "In questo momento l'unione della famiglia è fondamentale", dirà, ma Mercedes e suo marito saranno disgustati. "Non voglio più avere nulla a che fare con i duchi di Lujan per tutta la mia vita e soprattutto con Manuel che ha maltrattato mia figlia, morta per colpa sua", le parole del duca saranno molto dure per il marchesino che ascolterà in lacrime e senza controbattere.

Il ritorno di Jimena e le sue scuse

Nelle puntate in onda in Italia, Jimena ha appena fatto il suo ingresso alla tenuta dopo mesi di assenza. La moglie di Manuel è tornata con una grande voglia di riscattare la sua immagine agli occhi del marito, ma Manuel non ha intenzione di assecondarla. Jimena ha chiesto scusa a Catalina che l'ha perdonata e abbracciata per aver incendiato il palazzo tempo prima. Successivamente, la donna ha chiesto al resto della famiglia di accettarla ancora e ha ottenuto grande comprensione da parte di tutti, tranne che di Manuel. Quest'ultimo non vuole tornare con Jimena neanche per salvare l'apparenza e per questo si preannunciano grandi problemi al palazzo.