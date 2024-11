Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina sarà terrorizzata alla vista di Jimena nella puntata di giovedì 5 dicembre. La moglie di Manuel abbraccerà e chiederà scusa a Catalina che alla fine cederà. "Ti credo e ti perdono", dirà la ragazza a Jimena, che si sentirà sollevata all'idea di poter tornare in famiglia. Cruz accoglierà sua nuora con sospetto, infatti chiederà a Pia di sorvegliarla giorno e notte.

La visita inaspettata di Jimena a Catalina

Jimena tornerà a sorpresa a La Promessa e Catalina sarà la prima ad incontrarla. La figlia di Alonso sarà terrorizzata alla vista di Jimena che si accorgerà subito della sua reazione: "Non guardarmi così".

La donna spiegherà a Catalina di essere guarita, ma non riuscirà a tranquillizzarla. Jimena prenderà la mano di Catalina e le dirà di essere sinceramente dispiaciuta per aver messo in pericolo la sua vita quando ha dato fuoco al palazzo. "Ti chiedo scusa, non volevo farti del male", dirà Jimena a Catalina che prenderà coraggio per risponderle a tono: "Però lo hai fatto".

Subito dopo, però, la figlia di Alonso vedrà il volto disperato di Jimena e cambierà tono: "Ti credo e ti perdono", le dirà, "So che non volevi fare del male a nessuno". A quel punto la moglie di Manuel abbraccerà e ringrazierà Catalina che resterà ancora pietrificata. La notizia del ritorno di Jimena turberà anche gli animi del resto della famiglia, soprattutto di Manuel che a cena sarà molto teso.

Cruz accoglierà Jimena ma non si fiderà di lei

Jimena si siederà a tavola e chiederà scusa a tutta la famiglia Lujan, anche se Cruz le dirà che non è necessario. "So di avervi fatto soffrire", dirà la moglie di Manuel, "Ma ora sto bene e non voglio causare nessun problema". Jimena parlerà anche con suo marito, dicendogli che da quel momento in poi non vuole mai più lasciarlo da solo: "Finché morte non ci separi".

Manuel non sarà affatto contento delle parole di sua moglie e l'imbarazzo sarà evidente. Dopo aver cenato, Jimena chiederà a Cruz di poter rimanere sin da subito a La Promessa e la marchesa non potrà negarle questa possibilità. Cruz, tuttavia, non si fiderà molto di sua nuora e affiderà a Pia il compito di sorvegliarla giorno e notte per evitare sorprese.

Riepilogo: i Lujan ignorano gli inganni di Jimena

La salute mentale di Jimena ha fatto preoccupare molto i marchesi che dopo l'incendio al palazzo hanno preferito allontanarla. La ragazza è andata a stare dai suoi genitori per riprendersi dal trauma di aver perso il suo bambino. I Lujan, infatti, sono ancora convinti che la pazzia di Jimena sia dovuta in gran parte all'aborto, ma si sbagliano. La donna, con la complicità di Abel ha finto per mesi di essere incinta e poi ha messo in scena un'interruzione di gravidanza per liberarsi dalle sue menzogne.