Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Maria bacerà Padre Samuel. Nel frattempo, proseguiranno le ricerche di Jana, scomparsa dalla tenuta. I marchesi riceveranno una tragica notizia che potrebbe avere a che fare con la ragazza, ma fortunatamente Jana tornerà a casa sana e salva. Ci sarà spazio anche per le vicende di Pelayo, che tornerà a palazzo per un chiarimento con Catalina, ma la ragazza sverrà improvvisamente.

Maria Fernandez e Padre Samuel si baciano

Maria Fernandez sorprenderà Padre Samuel baciandolo. La cameriera de La Promessa avrà un rapporto ambiguo con il prete del paese e la situazione tra i due si complicherà ulteriormente a causa di un nuovo malinteso.

Nel frattempo, non ci saranno ancora notizie su Jana e a palazzo ci sarà grande apprensione per le sue sorti. Le ricerche per fare luce su quanto accaduto continueranno, mentre i marchesi riceveranno anche una tragica notizia che potrebbe avere a che fare con Jana. Manuel si recherà velocemente a Villalquino per verificare se la giovane ricoverata in condizioni critiche sia la sua fidanzata oppure no. Fortunatamente, ci sarà un lieto fine quando Jana tornerà a casa, intenzionata a imporre una serie di richieste a Cruz.

Pelayo prova a chiarirsi con Catalina, ma lei sviene improvvisamente

Pelayo tornerà a La Promessa per chiarirsi con Catalina, spiegandole le vere motivazioni del suo arrivo al palazzo.

La figlia di Alonso non vorrà più saperne del conte e, quando chiuderà definitivamente con lui, Catalina sverrà improvvisamente, senza gravi conseguenze per lei e il bambino che porta in grembo. Successivamente, Catalina confiderà i suoi problemi sentimentali a Simona, rivelandole la verità sull'arrivo di Pelayo alla tenuta.

Intanto, Alonso insisterà affinché sua figlia sistemi i suoi problemi con Pelayo per evitare che cresca un figlio illegittimo. Catalina, però, non vorrà saperne di dare un'altra possibilità al conte De Anil.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Lope è andato a comprare un regalo a Vera

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Lope ha chiesto consiglio a Simona e Candela per fare un regalo a Vera.

Le cuoche gli hanno suggerito di recarsi in paese per comprarle un gioiello, indicandogli un negozio dove avrebbe ricevuto uno sconto. Nel frattempo, Romulo e Pia hanno discusso su cosa fare con la valigia piena di soldi trovata in una cassapanca. Vera non ha ancora rivelato a nessuno che la borsa è sua, mentre Maria ha confessato di aver trovato il denaro in soffitta mentre cercava il lampadario del barone.