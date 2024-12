Guzide chiederà aiuto a Tarik. "Hanno aggredito mio figlio, non sappiamo se Ozan è vivo o no", dirà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Kaan manderà i suoi uomini a dare una lezione a Ozan. Il figlio di Guzide verrà portato in un luogo isolato e picchiato per non aver portato la macchina a Lara. Ozan avrà appena la forza di telefonare a Guzide e chiederle di andare a prenderlo, ma non riuscirà a dirle dove si trova. La giudice, in preda al panico, si metterà sulle tracce del figlio.

Ozan in un mare di guai in Tradimento

Ozan si troverà in una situazione sempre più complicata nelle prossime puntate di Tradimento. Il figlio di Guzide e Tarik dovrà ripagare il debito con Oltan, dopo avergli confessato di aver sperperato i suoi soldi. Tuttavia, per Ozan il milione di dollari non sarà l'unico problema. Il ragazzo sarà tormentato da Lara, che lo ricatterà dicendogli di sapere che ha ucciso Kaan. In realtà, Lara sarà d'accordo con il truffatore che si è finto morto per vendicarsi di Ozan. Lara chiederà a Ozan di portargli l'auto di Kaan in cambio del suo silenzio sull'omicidio, ma il figlio di Guzide non riuscirà a ottenere la macchina. Ozan proverà a prenderla, ma sarà fermato dagli uomini di Oltan e dovrà pagare un caro prezzo per questo.

Kaan invierà i suoi uomini per dare una lezione a Ozan. Il figlio di Guzide si accorgerà di essere seguito e riuscirà a sfuggire agli aggressori salendo in fretta nella macchina di Tarik. Presto, però, gli uomini riproveranno a portare a termine gli ordini di Kaan e ci riusciranno.

Mesut metterà in guardia Ozan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ozan andrà a bere qualcosa con Mesut, che si dirà preoccupato per lui.

L'amico spiegherà a Ozan che deve trovarsi al più presto un lavoro e ripagare i suoi debiti, prima che qualcuno gli dia una lezione. Dopo aver salutato Mesut, Ozan tornerà a casa a piedi, ma gli uomini di Kaan lo seguiranno e lo faranno entrare in auto con la forza. Dopo averlo portato in un luogo isolato, lo picchieranno, minacciandolo: "Lara ti saluta, se non porti la macchina al suo posto, la prossima volta non riuscirai a rialzarti".

Ozan starà molto male a causa delle botte prese e avrà appena la forza di telefonare a Guzide. Con un filo di voce, e in videochiamata, il ragazzo dirà alla madre: "Sto molto male, vieni a prendermi". Guzide sarà sconvolta nel vedere il volto ferito del figlio e gli chiederà dove si trovi, ma la comunicazione si interromperà. La giudice proverà a chiamare Tarik, ma lui non risponderà e per questo andrà direttamente a casa di Yesim. "Hanno aggredito mio figlio, non sappiamo se Ozan è vivo o no", urlerà la donna.

Yesim vuole allontanare Tarik dalla sua famiglia

Nelle puntate in onda su Canale 5, tra Yesim e Guzide è appena iniziata una guerra. La giudice è impegnata con i problemi di sua figlia Oylum e non ha intenzione di divorziare da Tarik, fino a quando tutto non sarà risolto completamente.

Yesim, invece, vuole assolutamente che Tarik sia libero di sposarla e per questo è andata da Guzide in tribunale per intimarle di stare lontana dal suo uomo. La giudice è rimasta sconvolta a causa delle pretese dell'amante di suo marito, ma Yesim ha continuato afferrandola per un braccio. Lo scontro non è passato inosservato agli uomini della sicurezza, che hanno allontanato Yesim. Quest'ultima si è difesa negando di aver iniziato il litigio, ma soprattutto ha raccontato a Tarik che Guzide l'ha aggredita. Lo scopo di Yesim è allontanare il più possibile Tarik dalla moglie e a quanto pare ci sta riuscendo perché l'avvocato le crederà.