Buone notizie per i fan de La Promessa visto che durante le festività natalizie la soap tv spagnola andrà in onda con puntate più lunghe occupando lo slot orario che va dalle 19:35 alle 21:30 circa. Questa variazione nella programmazione interesserà in particolare le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio.

La Promessa si allunga a Natale con maxi puntate di due ore

La Promessa non andrà in vacanza e terrà compagnia ai telespettatori di Rete 4 anche durante le festività natalizie. Inoltre, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre, la soap raddoppierà la sua durata, andando in onda dalle 19:35 alle 21:30 circa, occupando anche lo slot orario lasciato libero da 4 di sera di Paolo Del Debbio che, in questi giorni di festa, non andrà in onda.

Per i restanti giorni della settimana, la serie verrà trasmessa nel suo consueto orario. Mediaset ha quindi deciso di puntare sullo sceneggiato spagnolo che continua a regalare soddisfazioni in termini di ascolti, visto che riesce a guadagnare ogni giorno uno share del 5%. Questo nonostante sia collocata in una fascia come quella preserale non certo facile.

Anche a Capodanno La Promessa si allunga

Anche il 1°gennaio La Promessa andrà in onda con una maxi puntata di due ore che terminerà alle 21:30. Un bel regalo per i tantissimi fan di questa soap che in passato, quando veniva trasmessa su Canale 5, si erano lamentati per la breve durata delle puntate. Anche a fronte di queste lamentele, Mediaset aveva deciso di spostare la serie su Rete 4 a partire da fine settembre, collocandola nella fascia preserale, con il compito di fare da traino al programma di Paolo Del Debbio.

Esperimento ben riuscito, visto che le vicende di Jana e Manuel riescono a raggiungere ogni giorno il 4-5% di share.

Anticipazioni La Promessa: Jimena muore, Manuel parte per la guerra

Le puntate in onda a ridosso del Natale vedranno la tragica scomparsa di Jimena. Le anticipazioni rivelano che la donna perderà la vita dopo essersi lanciata nel vuoto dalle scale della tenuta.

Un gesto che lascerà nello sconcerto tutti i familiari, compreso Manuel, il quale si sentirà in colpa per non aver capito prima il malessere della moglie. Con il passare delle puntate, Manuel prenderà una decisione inaspettata e deciderà di partire come volontario per la guerra e lo farà per stare accanto al cugino Curro. I due torneranno a casa sani e salvi dopo parecchi mesi passati al fronte e Manuel deciderà di dare una svolta alla sua vita, chiedendo a Jana di sposarlo. La domestica prima di accettare vorrà essere sincera con lui e svelerà al suo amato la verità sul suo passato, compreso il fatto che Curro è suo fratello.