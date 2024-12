La Promessa si prepara a dire addio a Jimena De Los Infantes che morirà dopo essersi lanciata dalle scale della tenuta. La sua morte sarà uno shock per tutti quanti soprattutto per i suoi genitori, che decideranno di organizzare i funerali della figlia lontani dalla tenuta e chiederanno esplicitamente che nessun componente della famiglia De Lujan sia presente alle esequie: lo rivelano le anticipazioni riguardanti le puntate della soap Tv in onda su Rete 4 dal 30 dicembre al 5 gennaio.

Jimena muore lanciandosi dalle scale: anticipazioni al 5 gennaio

La nuova settimana di programmazione riprenderà momento in cui Jimena farà di tutto per scoprire l'identità dell'amante di Manuel. Quest'ultimo cercherà di farla desistere senza successo. Jimena scoprirà che è Jana la donna di cui si è innamorato il marito nel momento in cui troverà nell'hsngar le foto che i due avevano scattato durante la loro fuga d'amore al mare. Jimena vorrà dire subito ai marchesi quanto scoperto, ma non avrà il tempo di farlo, visto che Manuel la sbugiarderà dinnanzi a tutta la famiglia, raccontando che lei ha ingannato tutti inscenando la finta gravidanza con la complicità di Abel. Questa notizia manderà su tutte le furie il padre di Jimena, quale si scaglierà contro la figlia, minacciando di rinchiuderla in un convento.

Jimena, per sfuggire all'ira del padre, correrà su per le scale de La Promessa è, una volta in cima, si lancerà nel vuoto. La donna non morirà sul colpo, ma sopravviverà per alcune ore, sorvegliata dai suoi genitori, i quali cadranno nella disperazione nel momento in cui Jimena morirà.

I genitori di Jimena organizzano il funerale della figlia ed escludono i De Lujan

La morte di Jimena sconvolgerà tutti quanti, in particolare Manuel, che sarà in preda ai sensi di colpa per non aver colto i segnali di squilibrio mentale della moglie. Pelayo invece, cercherà di farsi perdonare da Catalina ma lei non ne vorrà sapere e rimanderà il matrimonio.

Dopo la morte della figlia, i Duchi De Los Infantes decideranno di trasportare la salma al loro palazzo, prendendo di fatto le distanze dall'intera famiglia De Lujan.

Cruz cercherà di dissuaderli ma i Duchi saranno irremovibili e faranno sapere ai marchesi che non sono i benvenuti ai funerali di Jimena. Manuel devastato da quanto accaduto alla moglie, accuserà Abel di aver contribuito al tragico destino di Jimena, coprendo le sue bugie. La tensione tra il marchesino e il medico sarà alle stelle. Alla tenuta intanto, arriverà il nuovo maggiordomo voluto da don Romulo: si tratta di Riccardo Pellicer.

La Promessa in onda per tutto il periodo delle feste

La Promessa non va in vacanza e sta continuando ad andare in onda dal lunedì alla domenica anche per tutto il periodo delle feste.

Il giorno di Capodanno raddoppierà la durata della puntata, visto che occuperà lo slot orario che va dalle 19:35 alle 21:30, complice lo stop del programma di approfondimento '4 di sera' che, il primo giorno del 2025 non andrà in onda.