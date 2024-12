Ayala e Margarita si lasceranno andare a un bacio appassionato dopo una serata romantica nella puntata de La Promessa di martedì 31 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Petra assisterà alla scena e avrà il cuore spezzato, delusa dalle false promesse di Ayala. Nel frattempo, al palazzo regnerà lo sgomento per Jimena, che si lancerà nel vuoto, e Abel troverà nella sua tasca le foto di Manuel e Jana. Infine, Lope regalerà una collana a Vera e Virtudes deciderà di andare a trovare suo fratello per cercare un chiarimento.

L'addio di Jimena a La Promessa

La conoscenza tra Ayala e Margarita si farà sempre più profonda e i due andranno al cinematografo. Dopo aver rimandato l'appuntamento a causa del malore di Martina, Margarita potrà finalmente uscire con il conte e ne sarà molto felice. Al loro ritorno, Ayala e la donna si lasceranno andare a un ballo romantico e poco dopo scatterà il primo bacio appassionato. Petra osserverà la scena con il cuore spezzato e avrà la certezza che Ayala le abbia mentito sui suoi reali sentimenti. La serata romantica di Ayala e Margarita sarà interrotta da un tonfo, che li costringerà ad affacciarsi dalla porta per vedere cosa sia successo. La Promessa sarà scossa da un tragico avvenimento, perché Jimena si lascerà cadere nel vuoto lasciando tutti sgomenti.

La figlia dei duchi, dopo aver scoperto che Jana è l'amante di Manuel, farà un discorso carico di risentimento nei confronti della famiglia e tenterà di togliersi la vita. Quando Abel si avvicinerà a lei per visitarla, troverà le foto di Manuel e Jana nella sua tasca e le prenderà subito, in modo che nessuno conosca questa verità.

Il medico presterà i primi soccorsi e vedrà che la ragazza è ancora viva, ma le sue condizioni saranno gravi.

Un regalo speciale per Vera da parte di Lope

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo sarà distrutto dalla decisione di Catalina. Dopo aver disertato l'appuntamento con il parroco, la ragazza farà un annuncio a tutta la famiglia.

Coinvolgendo anche Pelayo, comunicherà che il matrimonio è rinviato perché entrambi hanno bisogno di pensare bene al grande passo che devono fare. Per il conte sarà un duro colpo, perché capirà che Catalina non vuole più sposarlo e sta solo prendendo tempo con i De Lujan. Ci saranno novità anche per Virtudes, che confiderà a Simona di voler raggiungere suo fratello a Martos per riappacificarsi con lui. La ragazza dirà alla madre che il suo ritorno alla Promessa è incerto. Lope regalerà a Vera una collanina acquistata in segreto per lei.

Pelayo e Catalina a un punto di non ritorno

Nelle puntate precedenti, Catalina ha salvato la vita a Pelayo, ma ha scoperto che è un trafficante. Per la figlia di Alonso la delusione è stata enorme, tanto che ha messo in discussione il fidanzamento con il conte.

Pelayo ha provato a ottenere il perdono di Catalina, ma non è stato possibile. Sentendosi ormai senza speranze, Pelayo ha raccontato alla ragazza la storia della sua famiglia e le ha confidato che suo padre non è morto per incidente, ma è stato ucciso. "Difendeva la pace", ha rivelato Pelayo a Catalina, dicendole di aver tradito anche i principi di suo padre diventando un trafficante a causa dei gravi problemi economici.