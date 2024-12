Le trame delle puntate già andate in onda in Spagna de La Promessa, e in onda a breve su Rete 4, rivelano che Alonso scoprirà che Cruz e Lorenzo hanno intenzione di internare Catalina in manicomio. Il marchese non appoggerà tale possibilità e, furioso, minaccerà il capitano de La Mata di rivelare a tutti il suo traffico illecito di armi.

Cruz e Lorenzo vogliono rinchiudere Catalina in manicomio

Catalina si lascerà definitivamente con Pelayo. La marchesina si isolerà dal resto del mondo per la fine della sua storia d'amore e la chiusura del negozio di marmellate, affidato a Lorenzo.

La giovane si rifiuterà di avere contatti con la famiglia, dopo aver preso alloggio nell'hangar di suo fratello, partito per la guerra insieme a Curro.

Intanto, Cruz metterà in azione un piano diabolico quando Catalina si rifiuterà di partecipare alla cena organizzata in onore del figlio Manuel. La marchesa convincerà Lorenzo ad approfittarsi delle sue conoscenze per rinchiudere la figliastra in manicomio. Il capitano de La Mata respingerà l'idea, ma Cruz gli ricorderà che in passato aveva corrotto i medici per far internare Eugenia in sanatorio. L'uomo non avrà altra scelta che aiutare la marchesa nel suo piano.

Alonso impedisce a Lorenzo di far del male alla figlia

La conversazione tra Cruz e Lorenzo verrà spiata da Romulo, il quale avvertirà Catalina del rischio che sta correndo. Anche Alonso, venuto a conoscenza di tutto, cercherà un escamotage per aiutare la figlia, facendo presente al capitano de La Mata che non deve far del male a Catalina in quanto ha già ottenuto quello che voleva: la gestione del negozio di marmellate.

Una velata minaccia che Lorenzo sarà costretto ad assecondare, consapevole che Alonso è a conoscenza del traffico illecito di armi in cui è coinvolto.

Nel frattempo, il marchese informerà Cruz di aver scoperto il piano che voleva organizzare ai danni di Catalina, ottenute alcune rassicurazioni da parte di Lorenzo.

Riepilogo episodi precedenti

Negli episodi precedenti de La Promessa andati in onda a fine 2024 su Rete 4, Candela ha scoperto che Virtudes ha intenzione di lasciare la tenuta. La cuoca ha elaborato un piano per convincere la ragazza a rimanere a servizio.

Romulo e Pia non sono apparsi convinti del fatto che la borsa piena di denaro ritrovata appartenesse ai marchesi.

Tuttavia, l'atteggiamento strano di Petra li ha fatti preoccupare ancora di più. La dama di compagnia ha continuato a controllare la coppia formata da Margarita e Ignacio su ordine di Cruz.

Pelayo, invece, ha chiesto perdono a Catalina, mentre Salvador ha spinto al limite i rapporti con Romulo in seguito a un nuovo errore sul lavoro.