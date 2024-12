Le anticipazioni della soap tv My Home My Destiny annunciano preoccupazioni per Baris. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre alle 16:40 su Canale 5, l'avvocato Tunahan non riuscirà a mettersi in contatto con Zeynep, mentre Mehdi sequestrerà Benal. Nel frattempo, Ali Riza incoraggerà suo nipote a non lasciarsi sfuggire Zeynep, suggerendogli di fare un passo importante con la ragazza.

Baris è preoccupato per Zeynep

Zeynep non darà sue notizie e farà preoccupare Baris. L'avvocato non riuscirà a mettersi in contatto con la ragazza e la cercherà.

Baris, inoltre, scoprirà che l'uomo che avrà sparato a lui e a Zeynep sarà arrestato. Nel frattempo, Ali Riza dirà la sua sulla vita sentimentale di suo nipote: l'uomo sarà favorevole a un'eventuale evoluzione del rapporto fra Baris e Zeynep. Inoltre, Ali Riza farà una cena in famiglia, consigliando al giovane Tunahan di compiere un passo importante con Zeynep, sposandola.

Medhi chiude Benal in una stanza

Nel frattempo, Nuh incontrerà Mehdi a lavoro, ma l'amicizia fra i due cognati sarà messa a dura prova a causa delle incomprensioni. Inoltre, Mehdi avrà altri problemi da risolvere poiché Benal vorrà fuggire via con la loro bambina. Karaca non vedrà altra soluzione per fermare la sua ex compagna se non sequestrarla.

Mehdi, quindi, adotterà anche con Benal lo stesso stratagemma usato in precedenza con Zeynep: la chiuderà dentro la sua stanza. Ci sarà anche spazio per una bella notizia riguardante Baris, che seguirà il consiglio di suo zio. L'avvocato, infatti, farà la proposta di matrimonio a Zeynep, ma la ragazza sarà spiazzata dalla dichiarazione d'amore perché non sarà sicura dei sentimenti che proverà per Baris.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Medhi ha dormito a casa di Zeynep

Nelle precedenti puntate di My home my destiny andate in onda su Canale 5, l'intimidazione subita da Zeynep e dalle sue madri ha sconvolto l'intera famiglia. Zeynep ha respinto le accuse contro Mehdi, poiché mancavano prove che lo collegassero alla sparatoria.

Venuto a conoscenza della situazione tramite Cemile, Mehdi si è presentato al commissariato per rilasciare una dichiarazione, dove ha incontrato sia Zeynep che Baris. Baris, invece, ha espresso a Zeynep il suo disappunto per la difesa di Mehdi. Zeynep ha poi chiesto al suo ex marito di fermarsi a dormire nella casa in cui viveva. L'uomo ha accettato, ma si è sentito a disagio a stare sotto lo stesso tetto con Zeynep, provando ancora sentimenti per lei. Nel frattempo, Benal e Cemile erano a casa e aspettavano con ansia il ritorno di Mehdi, che si è ripresentato soltanto la mattina dopo colazione.