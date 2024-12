Nella Serie TV Tradimento, Oylum rischia di finire in carcere con l'accusa di omicidio stradale. Alcuni video potrebbero scagionarla, ma in tribunale non verranno ritenuti validi. A questo punto, solo una persona potrebbe salvarla: Davut, l'uomo che ha soccorso tim la notte dell'incidente. Convinto a testimoniare, Davut accetta di presentarsi in aula, ma non riuscirà ad arrivare in tempo. Di conseguenza, Oylum verrà condannata a sei anni di prigione. Tuttavia, Davut riuscirà a raggiungere il tribunale dopo la sentenza e, con la sua deposizione, scagionerà Oylum e incolperà Tim.

Oylum rischia il carcere: i video che la scagionano non sono validi in tribunale

Ci sarà solo una cosa che potrà salvare Oylum dall'accusa di omicidio stradale. Per provare che non è stata lei a investire quel ciclista con la moto, ma Tim, le serviranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Quei filmati, però, finiranno nelle mani della famiglia di Tim, che sceglierà di cancellarli.

Güzide parlerà con Tolga e gli chiederà se c'è un modo per recuperarli. Grazie a due suoi amici hacker, Tolga recupererà tutti i video. Tarik, che è l'avvocato di Oylum, depositerà le prove per consegnarle al giudice. Tuttavia, non riceveranno la sentenza che si aspettavano. I video sono stati procurati illegalmente, quindi non possono essere ritenuti validi e Oylum deve restare in prigione.

Oylum lascia il padre Tarik e sceglie Sezai come avvocato difensore

Güzide parlerà con il giudice e gli chiederà perché è così crudele con la figlia. Anche se quei video non sono legali, è chiaro che la ragazza sia innocente, quindi dovrebbe permetterle di aspettare il prossimo processo fuori dalla cella. Il giudice acconsentirà e Oylum sarà momentaneamente libera.

Nel frattempo, nella vita della ragazza cambieranno diverse cose. Sceglierà di non avere più Tarik come avvocato difensore. D'altronde lui non si è mostrato molto disponibile nei suoi confronti, essendo sempre occupato a pensare a Yeşim, così opterà per farsi difendere da Sezai, che inizierà a studiare il caso.

Oylum condannata a sei anni, Güzide arrestata per aver accusato il giudice di corruzione

Sezai si renderà conto che un certo Davut può essere il testimone chiave dell'incidente. Lui lavora per la famiglia di Tim e il ragazzo, quella notte, l'ha chiamato per farsi venire a prendere. Solo lui può testimoniare che alla guida c'era Tim. Grazie all'intercessione di Oltan, Güzide riuscirà a rintracciarlo e a convincerlo a presentarsi in tribunale.

Arriverà il giorno del processo, ma Davut non arriverà in aula. Sezai chiederà al giudice di essere clemente e di aspettare, ma lui non vorrà sentire ragioni: condannerà Oylum a sei anni di prigione. Güzide accuserà il giudice di essere stato corrotto e per questo finirà in carcere.

Davut scagiona Oylum dopo il processo, Tim viene accusato di omicidio

A processo finito, arriverà Davut. Non è riuscito ad arrivare in tempo perché è rimasto bloccato nel traffico a causa di un incidente stradale. Sezai lo porterà subito dal giudice, dove farà la sua deposizione. Racconterà che la notte dell'incidente, Tim l'ha chiamato per andarlo a prendere e in più ha parlato di un tentativo di corruzione da parte della famiglia di Tim.

Il giudice metterà tutto a verbale e prenderà la sua decisione: Oylum non è colpevole, l'autore dell'omicidio è Tim. Durante il prossimo processo verrà ufficialmente assolta.