Alonso reagirà con rabbia quando scoprirà che Pelayo è un trafficante, nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Pelayo parlerà sinceramente con il marchese, il quale arriverà a mettergli le mani addosso. "Fuori di qui", urlerà Alonso, rimproverando Pelayo di aver messo in pericolo tutta la famiglia a causa dei suoi traffici e lo manderà via dalla tenuta.

La decisione di Pelayo per amore di Catalina

Pelayo continuerà a vivere a La Promessa nonostante le sue nozze con Catalina siano messe seriamente in discussione. Dopo aver scoperto che Pelayo è un trafficante, la figlia di Alonso rimanderà il matrimonio e si prenderà del tempo per pensare al suo futuro.

Il conte resterà nell'incertezza, mentre Catalina si concentrerà sul lavoro. Porterà avanti il business delle marmellate, ma rischierà la bancarotta. A remare contro di lei sarà Lorenzo, che, pur di appropriarsi dell'attività, procurerà a Catalina un falso cliente che si tirerà indietro all'ultimo. Pelayo ascolterà da una conversazione che la sua ex sta rischiando di perdere tutto a causa di Lorenzo e deciderà di affrontare Alonso, dicendogli tutta la verità sul suo passato. Il conte convocherà Catalina e suo padre e inizierà con delle scuse per il marchese: "Mi scuso in anticipo perché so che quello che dirò non ti piacerà affatto". A quel punto, Catalina capirà le intenzioni di Pelayo e proverà a fermarlo, ma lui andrà avanti.

"Il mio più grande errore sono state le bugie", dirà Pelayo alla sua ex, "Devo dire tutta la verità". Rivolgendosi ad Alonso, il conte non userà giri di parole: "Ho trafficato armi a La Promessa e Cavendish era mio cliente".

La confessione di Pelayo e lo scontro con Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che quando Alonso saprà dei traffici di Pelayo, sarà sconvolto.

Il conte spiegherà anche che Catalina gli ha salvato la vita perché l'inglese stava per ucciderlo. Pelayo chiederà ad Alonso di non impedire a sua figlia di continuare con la vendita delle marmellate, perché se l'attività naviga in cattive acque è solo colpa dei traffici di cui lei non era a conoscenza. "Anche Lorenzo sapeva tutto e per questo mi ha ricattato per entrare nei traffici illegali", dirà Pelayo ad Alonso che perderà il controllo.

Il marchese si scaglierà contro il conte e gli metterà le mani addosso, accusandolo: "Hai messo in pericolo la vita di tutti noi". "Hai ingannato me e la mia famiglia", urlerà Alonso mentre Catalina proverà ad allontanarlo da Pelayo. "Fuori di qui", dirà a gran voce Alonso mandando via Pelayo da La Promessa.

Perché Pelayo è diventato un trafficante

Nelle puntate precedenti, il braccio destro di Pelayo, Jeronimo, è stato trovato senza vita nella locanda in cui alloggiava. Sin da subito, è stato chiaro che a commettere quell'omicidio è stato Cavendish, ma nessuno ha scoperto il reato. Nel frattempo, Lorenzo ha parlato con Cavendish e gli ha assicurato che, quando Pelayo andrà via, prenderà il suo posto.

Cavendish ha studiato un modo per sbarazzarsi del conte e gli ha dato appuntamento per la consegna delle armi. All'incontro, l'inglese si è presentato con una pistola, pronto a uccidere Pelayo per continuare i suoi affari con Lorenzo. In quel momento, però, i piani dell'inglese sono saltati perché Catalina aveva seguito Pelayo ed è intervenuta per disarmare Cavendish. La ragazza ha messo in fuga l'inglese, scoprendo così i traffici di Pelayo. Quest'ultimo ha raccontato a Catalina la verità sulla sua famiglia e ha anche aggiunto che suo padre non è morto in un incidente. "Mio padre difendeva la pace", ha spiegato Pelayo, rivelando che i suoi genitori erano degli attivisti e avevano raccolto molte informazioni contro il contrabbando di armi. Pelayo ha detto che suo padre è stato ucciso da alcuni terroristi e lui, non sapendo come sopravvivere, ha deciso di sfruttare le informazioni a sua disposizione per diventare un trafficante.