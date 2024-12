Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il lieto fine per Nunzio e Rossella. Nella puntata in onda lunedì 9 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Nunzio partirà per Madrid insieme alla dottoressa. Nel frattempo, Alice Pergolesi vivrà una disavventura con Vinicio Gagliotti durante una serata fuori. Viola Bruni chiederà a Damiano di rivolgersi a Eugenio per proseguire le indagini sull'aggressore di Don Antoine.

Nunzio e Rossella vanno a Madrid insieme

La storia d'amore tra Nunzio e Rossella inizierà nel migliore dei modi. Il ragazzo chiuderà la sua relazione con Diana Della Valle, fidanzandosi con la dottoressa.

Farà un gesto importante per Rossella, partendo con lei per Madrid. La coppia arriverà in Spagna, ma le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli in merito al viaggio. Non è ancora chiaro se Rossella vorrà terminare la specializzazione all'estero o se la coppia farà solo un viaggio di piacere, rientrando presto a Napoli.

Alice e Vinicio coinvolti in una brutta avventura

Alice Pergolesi e Vinicio Gagliotti avranno intenzione di andare a ballare insieme, ma la serata si trasformerà in una brutta disavventura. Non è trapelato alcun dettaglio su cosa accadrà alla nipote di Marina e se possa essere in pericolo. Nel frattempo, Viola chiederà a Damiano di rivolgersi a Eugenio per ottenere supporto nelle indagini sull'accoltellamento ai danni di Don Antoine.

L'intento della professoressa e di Damiano sarà quello di fare luce sull'accoltellamento al prete, in modo da scoprire il reale aggressore e scagionare Pasquale. In precedenza, il figlio di Luisa si era già dichiarato innocente a Manuel, sostenendo di essere andato in chiesa solo per rubare i soldi delle offerte e di non aver fatto del male al parroco.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nunzio e Rossella si sono lasciati andare alla passione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Nunzio e Rossella hanno avuto un ritorno di fiamma lasciandosi andare alla passione. In quell'occasione, Nunzio era ancora fidanzato con Diana Della Valle. Il cuoco del Caffè Vulcano ha promesso alla dottoressa di voler chiudere la sua relazione con l'architetta.

Nel frattempo, Don Antoine è stato accoltellato in chiesa ed è stato ricoverato in ospedale. C'è stato spazio anche per le vicende di Damiano Renda, che ha iniziato a indagare sull'aggressione al prete, puntando il dito contro Pasquale, visto da Rosa Picariello e Giulia Poggi fuggire dalla chiesa.