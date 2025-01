Brutto colpo in arrivo per Finn che verrà lasciato da Steffy. La giovane Forrester non si fiderà più del marito e lo pianterà in asso trasferendosi con i bambini a casa del nonno Eric. Lo rivelano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 25 gennaio 2025 e dove, peraltro, si vedrà Finn accusare Liam di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy.

Steffy molla Finn e si trasferisce da Eric: puntate 20-25 gennaio

Le nuove puntate riprenderanno dal momento in cui Steffy sarà sconvolta quando scoprirà che Kelly è stata salvata dall'annegamento da Sheila.

Quest'ultima intanto, sarà convinta di aver guadagnato una seconda possibilità con Finn ma Deacon cercherà di riportarla con i piedi per terra e la inviterà a lasciare la città. Sheila non ne vorrà sapere e vorrà trasferirsi proprio a casa di Sharpe. Steffy, invece, non si fiderà più di Finn e deciderà di lasciarlo. La figlia di Ridge lascerà quindi la casa sulla scogliera e si trasferirà a casa di Eric con Kelly e Hayes. Finn sarà sconvolto e cercherà in tutti i modi di convincere Steffy a non lasciarlo, ma lei sarà irremovibile. Finn in seguito, cercherà conforto nella madre Li ma la donna, dopo aver saputo che lui ha perdonato Sheila, lo inviterà a riflettere sulle sue scelte.

Finn si scaglia contro Liam e gli intima di stare lontano da Steffy

Finn non si darà pace e si sfogherà con la madre adottiva la quale però, lo inviterà a riflettere sulle sue colpe. Li cercherà di far capire a Finn che non deve incolpare Liam o qualcun altro per qualcosa che invece ha fatto lui. Sarà proprio la madre a dirgli che lui ha sbagliato nel momento in cui ha perdonato e giustificato Sheila per ciò che ha fatto in passato e che se continuerà così rischierà di perdere per sempre Steffy.

Liam intanto, andrà a trovare Steffy a villa Forrester e sarà felice di vedere che lei e Kelly sono al sicuro. Poco dopo Finn andrà da Liam e si scaglierà contro di lui accusandolo di voler distruggere il suo matrimonio per avere campo libero con Steffy. Gli darà pure del vigliacco per non averlo affrontato apertamente dopo aver visto il suo abbraccio con Sheila in Tribunale e gli intimerà di stare lontano dalla sua famiglia.

Come è nato l'amore tra Finn e Steffy in Beautiful

Le vite di Steffy e Finn si incrociano per la prima volta tra le corsie dell'ospedale quando lei fu coinvolta in un incidente in moto. Arrivò in gravi condizioni al pronto soccorso e fu Finn ad occuparsi di lei. Dopo parecchi giorni di ricovero, Steffy fu dimessa e Finn cominciò ad andare da lei con la scusa di fare delle visite a domicilio. Da lì a poco i due si innamorarono.