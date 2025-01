Zeynep sarà prigioniera di Emir con Deniz: "Benvenuta all'inferno", dirà l'uomo a sua moglie nella puntata di Endless Love di giovedì 23 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Emir si dirà pronto a concludere la sua vendetta contro Kemal e che nulla potrà fermarlo. Zeynep sarà terrorizzata perché si renderà conto che Emir non ha più niente da perdere.

Nel frattempo, Kemal troverà il biglietto in cui Emir gli intima di non rivolgersi alla polizia, ma lui non lo ascolterà. Soydere si alleerà così con Hakan per scovare il suo nemico e ritrovare la sua bambina e Zeynep.

L'incubo al cinema per i due protagonisti di Endless Love

Nihan e Kemal vivranno i loro primi giorni di matrimonio realizzando il sogno del viaggio in camper. In questa occasione, Deniz chiamerà Kemal "papà" per la prima volta e al ritorno a Istanbul arriveranno anche i documenti della bambina con il cognome Soydere. Tutto sembrerà procedere per il meglio, anche perché Kemal e Nihan saranno convinti che Emir sia scappato all'estero e che non costituisca più un problema per loro. I piani di Kozcuoğlu, invece, saranno ben diversi.

I due sposi decideranno di andare al cinema e affideranno la piccola Deniz a Zeynep che sarà molto felice di restare con la sua nipotina. Nihan e Kemal saluteranno la loro bambina e si recheranno al cinema, ma Emir sarà pronto a colpire.

L'uomo si introdurrà in casa e in poco tempo rapirà sia Deniz che Zeynep. Per completare il piano, Kozcuoğlu ordinerà a Baran di proiettare al cinema l'immagine in diretta di lui con Deniz. Emir farà trasmettere il suo messaggio a Nihan e Kemal: "Sorpresa", dirà con la bambina in braccio, "Kemal, siamo tornati insieme".

Nihan e suo marito saranno terrorizzati e correranno a casa per avvisare la polizia.

Kemal non accetterà le regole imposte da Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano inoltre che la polizia arriverà subito a casa di Nihan e Kemal, ma Emir sarà già andato via con la bambina e Zeynep. Kozcuoğlu porterà i suoi ostaggi in un posto isolato "Benvenuta all'inferno" dirà Emir annunciando a Zeynep che da quel momento in poi succederà di tutto.

Nel frattempo, Kemal leggerà il biglietto che Emir ha lasciato a casa sua, intimandogli di mandare via la polizia e combattere questa guerra contro di lui da solo. "Non infrangere le regole del gioco" scriverà Emir, "Non vedo l'ora di affrontarti faccia a faccia".

Kemal non rispetterà la richiesta di Emir e deciderà di chiedere l'aiuto di Hakan.

Il legame tra Emir e Zeynep è distrutto

Nelle puntate precedenti, il legame tra Zeynep ed Emir si è rotto per sempre. Tutto ha avuto inizio con l'incidente di Zeynep che ha causato la perdita del bambino. "Il piccolo Poyraz ci ha lasciati", ha detto il medico spegnendo per sempre ogni speranza di Emir.

La reazione di Zeynep è stata furiosa con suo marito, tanto da incolparlo della tragedia.

La morte di Poyraz ha segnato anche la fine per Zeynep ed Emir che da complici sono diventati nemici. Quando Kozcuoğlu ha provato a coinvolgerla nella sua fuga, infatti, Zeynep lo ha tradito aiutando Kemal.