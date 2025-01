Sul finale della 27ª puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 30 gennaio, Lorenzo Spolverato ha avuto una crisi di nervi. Dunque la sua fidanzata Shaila Gatta ha cercato di tranquillizzarlo e ha rivolto delle critiche bei confronti di Iago Garcia: “È un pupazzo. Io non gli parlo, non gli regalo la mia luce perché lui non ha luce. È una nube grigia”.

Shaila censurata dagli autori

Al termine della puntata del GF, Lorenzo si è sfogato con Shaila per le dinamiche scaturite durante la diretta: “Iago e Helena sono uscito e poi ritornati. È ovvio che sbotto, sono entrati a gamba tesa perché hanno recuperato le energie: quello è stato fuori due mesi, lei una settimana”.

Inoltre Spolverato ha accusato gli autori di non aver mandato in onda le clip in cui Prestes lo ha aggredito verbalmente mentre era in bagno: “Pensa che manipolazione che c’è”. Il concorrente ha spiegato che il suo intento è quello di arrivare in finale con i concorrenti con la quale ha legato di più: “La mia vittoria è non far arrivare in finale quelle persone. Qui vedo troppe cose che non mi piacciono”.

A rassicurare il 28enne milanese ci ha pensato Shaila: “È un’ingiustizia che alcune persone siano di nuovo qui”. Poi l’ex velina ha criticato duramente Iago Garcia: “Guardalo, è un pupazzo. Io non gli parlo, non gli regalo la mia luce perché lui non ha luce. È una nube grigia”. Infine, Shaila Gatta ha riferito a Lorenzo che sicuramente qualche “nemico” arriverà alla finale del Grande Fratello perché i raccomandati arrivano ovunque: “Anche sul un set troverai l’attrice che non sa recitare, ma siccome è andata a letto col regista riceverà la sua parte”.

La conversazione si è interrotta con la regia ha deciso di censurare la ballerina, quindi non è stato più possibile sapere cosa si sono detti i due fidanzati.

Lorenzo fuori controllo: lancia una sedia durante la puntata

La 27ª puntata del GF, si è aperta con la clip sulla lite avvenuta tra Lorenzo e Helena: lui ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente dalla modella, ma nel video è stato mostrato che le cose sono state ingigantite.

A spezzare una lancia a favore di Spolverato ci ha pensato Iago Garcia: “Lorenzo tu sei aggressivo con le donne e con le persone più grandi di te”. In seguito ad un crisi di nervi il 28enne ha lanciato una sedia ed ha abbandonato momentaneamente la diretta, salvo poi tornare per le nomination. Nel post-puntata Lorenzo ha discusso con Tommaso Franchi per un rimprovero ricevuto in puntata. Nel momento in cui Iago Garcia ha cercato di prendere le difese dell’idraulico, Spolverato ha iniziato ad offendere il coinquilino: “Stai zitti, stai zitto. Non devi parlare”.