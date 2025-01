Guzide umilierà Yesim all'inaugurazione del suo studio: "L'uomo che mi hai rubato è più vecchio di me", dirà nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Yesim andrà da Guzide solo per provocarla e le dirà che è invidiosa della sua giovinezza, ma la donna saprà risponderle a tono. Alla festa di Guzide mancherà solo Sezai, perché Ozan gli chiederà di stare lontano da sua madre.

Guzide volterà pagina con un nuovo studio

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide dovrà affrontare dei problemi economici e che deciderà di aprire un suo studio legale.

Tutto avrà inizio quando Tarik denuncerà sua moglie per aver falsificato una sentenza. Guzide sarà licenziata e per un po' di tempo andrà avanti con i suoi risparmi. Ozan troverà lavoro come ingegnere presso un'azienda, ma sarà soltanto una copertura: il ragazzo, infatti, diventerà la spia di Oltan che ancora una volta riuscirà ad averlo in pugno.

Guzide parlerà con i suoi figli della difficoltà economica, ma parlerà loro del suo progetto dello studio. La donna in un primo momento sarà scoraggiata dall'alto prezzo che le chiederanno per iniziare la nuova attività, ma all'improvviso i proprietari dello studio le chiederanno una cifra nettamente minore.

Guzide sarà entusiasta per questa nuova avventura e pronta a ripartire da zero con un'inaugurazione.

Oylum ed Ozan saranno accanto alla loro madre che potrà contare anche sul sostegno di Nazan e Umit. Alla festa, tuttavia, sarà assente Sezai che dopo aver parlato con Ozan sarà costretto a farsi da parte senza dire nulla a Guzide.

Tarik e Yesim all'inaugurazione dello studio di Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà un durissimo scontro tra Guzide e Yesim.

All'inaugurazione, infatti, Tarik si presenterà con la sua nuova compagna facendo andare su tutte le furie sua moglie.

Yesim inizierà a provocare Guzide, facendo leva sulla sua gelosia e sulla sua età. "Sei già vecchia", dirà Yesim, "per questo sei invidiosa di me". Guzide non potrà fare a meno di sorridere: "L'uomo che mi hai rubato è più vecchio di me", dirà con disprezzo, "Ma io distruggerò questo vecchio".

Tarik assicurerà a Guzide che in tribunale sarà pronto a difendere quello che gli appartiene, ma in quel momento arriverà anche Elmas, l'avvocato di sua moglie.

La signora Heves avrà un aspro confronto con Tarik, annunciandogli che per lui non ci sarà scampo. Tarik e Yesim andranno via ed Elmas avvertirà Guzide e la sua famiglia che da quel momento in poi non potranno commettere nessun errore.

Il segreto di Tarik e l'obiettivo di Yesim

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide non sa ancora che Tarik nasconde un tesoro di venti milioni di euro. Il giudice ha inoltre deciso di non divorziare più da suo marito per metterlo in difficoltà con Yesim.

Tarik, tuttavia, non si è arreso e ha deciso di rinunciare alla sua casa e a un milione di dollari pur di ottenere il divorzio.

Yesim si è preoccupata per la cifra molto elevata che l'uomo vuole offrire a Guzide, ma lui l'ha rassicurata. "Ho un sacco di soldi, ma Guzide non lo sa", ha detto Tarik a Yesim che ha iniziato a pensare in grande per il suo futuro e quello di Oyku.