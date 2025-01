Adelaide riceverà una brutta notizia dal cardiochirurgo e sarà costretta a partire per una visita importante nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di lunedì 27 gennaio. Le anticipazioni rivelano che la contessa mentirà a Marcello e inventerà una scusa per giustificare la sua partenza improvvisa.

Nel frattempo, Elvira chiederà a Irene di aiutare Clara e Alfredo a tornare insieme, perché la signorina Boscolo deciderà di licenziarsi dal lavoro e lasciare Milano.

Entusiasmo al Paradiso delle signore 9 per il Festival di Sanremo

Elvira ascolterà lo sfogo di Clara, che, dopo aver saputo che Alfredo ha aiutato la sua ex, vorrà tagliare i ponti con lui.

Ad alimentare la delusione della ragazza sarà anche la lettera d'amore di Irene che ha trovato in casa e il ricordo che suo abbraccio con Alfredo. Elvira ascolterà le ragioni di Clara, ma non riuscirà a farla calmare e penserà di cercare un'altra soluzione. La moglie di Salvatore andrà a parlare con Irene per convincerla a risolvere i problemi di Alfredo e Clara. La fidanzata di Alfredo, molto delusa, prenderà una decisione drastica: non si limiterà a lasciare Alfredo, ma avrà intenzione di licenziarsi dal Paradiso delle signore. Irene dovrà tentare l'impossibile per impedire che la vita di Clara cambi per sempre per colpa sua, perché non si perdonerebbe mai per questo. Nel frattempo, al grande magazzino ci sarà un grande entusiasmo per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Roberto organizzerà un evento speciale per la rivista e coinvolgerà Agata con il suo entusiasmo. La ragazza non si lascerà scappare l'occasione di dare sfogo alla sua creatività e lavorare fianco a fianco con Landi per il quale ha un debole da sempre.

Marcello resterà ad amministrare i beni di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Adelaide riceverà una brutta notizia dal cardiochirurgo.

Il medico le farà presente che c'è un problema di salute da non sottovalutare e per capirne di più sarà necessaria una visita approfondita. Adelaide dovrà partire per Londra dove incontrerà un luminare, ma preferirà non parlarne con Marcello. La contessa dovrà trovare una scusa per il suo viaggio improvviso e riuscirà anche a convincere Barbieri a restare come amministratore dei suoi beni.

Adelaide non vorrà fare preoccupare Marcello, ma, con il suo atteggiamento, potrebbe peggiorare il suo rapporto con lui, già provato dall'ingerenza di Umberto.

L'abbraccio tra Alfredo e Irene

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore 9, Irene ha dovuto affrontare un problema con il fisco. La ragazza si è ritrovata con un debito da pagare e ha chiesto un prestito a suo padre, ma non ha potuto aiutarla. La brutta situazione di Irene ha colpito Alfredo, che, avendo ricevuto i proventi del cambio, ha deciso di aiutare la sua ex fidanzata senza dire nulla a Clara. Tra Irene e Perico c'è stato un abbraccio a cui la signorina Boscolo ha assistito e che ha insinuato in lei qualche dubbio.