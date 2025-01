Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano sconvolgimenti nella vita sentimentale di Maria Fernandez. Quest'ultima e Padre Samuel saranno travolti dalla passione, e la cameriera proverà a lottare contro l'attrazione irrefrenabile che la spinge verso il prete. Nel frattempo, Martina tornerà alla tenuta e rivedrà Curro, che sarà sconvolto nel trovarsi di fronte alla sua ex fidanzata. Ci sarà spazio anche per le vicende di Jana, che sarà incinta, mentre Ricardo sarà preoccupato per l'influenza di Petra su suo figlio Santos.

Maria Fernandez e Padre Samuel non riescono a evitarsi

Maria Fernandez farà una confessione a Jana che le spezzerà il cuore. Nel frattempo, nella vita di Maria continuerà ad aggirarsi Padre Samuel, con il quale si è già scambiata un bacio. La passione tra i due sarà inarrestabile, ma la cameriera proverà a lottare contro i suoi sentimenti. Intanto, Angela avrà bisogno proprio di Maria per inviare una lettera riservata: la domestica si offrirà di spedirla. Al contempo, Fernandez non vorrà affrontare le sue questioni sentimentali con Padre Samuel, rifiutandosi di confrontarsi con lui a causa della loro attrazione.

Martina torna a La Promessa e vede Curro

Ci sarà un gradito ritorno a La Promessa: Martina si riaffaccerà a casa dei suoi zii, imbattendosi in Curro, che rimarrà stupefatto nel trovarsi di fronte la sua ex fidanzata, della quale non ha avuto notizie ultimamente.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Jana, che aspetterà il suo primo figlio da Manuel. Continueranno anche le intricate vicende legate a Cruz, che non tollererà più la presenza di Catalina a palazzo. Tuttavia, la marchesa si rifiuterà di dare alla figliastra il palazzo di Cadice, ereditato da suo padre. Santos, invece, trascorrerà sempre più tempo con Petra, mentre Ricardo non vedrà di buon occhio l'alleanza tra suo figlio e Arcos.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Diego si è aggravato

Nelle precedenti puntate di La Promessa andate in onda su Rete 4, Diego si è aggravato, mentre Pia si è disperata per le precarie condizioni di salute di suo figlio. Nel frattempo, Manuel ha seguito il suggerimento di Blanca e non ha perso tempo con Jana: ha finto di andare in paese da un orologiaio, ma in realtà si è recato dal gioielliere per comprarle l'anello di fidanzamento.

Approfittando di un momento in cui si è ritrovato da solo con Jana, Manuel si è inginocchiato e ha fatto la proposta alla cameriera, che ha accettato di diventare sua moglie. C'è stato spazio anche per le vicende di Cruz, che ha sospettato che l'amante di suo figlio fosse Blanca, non avendo alcun sospetto su Jana Exposito.