Santos Pellicer sarà il nuovo lacchè de La Promessa e farà il suo ingresso nella puntata di martedì 14 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il figlio di Ricardo sarà accolto da Romulo, mentre Vera racconterà a Maria che suo padre è un ladro. Nel frattempo Alonso si lamenterà con Cruz per il trattamento ricevuto da Ayala che non ha nessuna intenzione di andare via. Infine, il piccolo Dieguito peggiorerà ancora e Jana raccomanderà a Pia di non allontanarlo dalla tenuta.

Vera parlerà con Maria della valigetta ma mentirà ancora

Alonso parlerà a Cruz della sua discussione con Ayala e le dirà che il conte non lascerà il palazzo.

Il marchese si dirà profondamente offeso dalle parole usate dal conte che lo ha definito "il cagnolino di sua moglie". Cruz lo inviterà a non fare caso a quello che pensa Ayala, ma Alonso le ha detto che ciò che ha sentito è vergognoso: "Tutti sanno chi porta i pantaloni in casa tua", dirà riportando le parole del conte contro di lui. Nel frattempo, Pelayo rivelerà a Catalina che Javier era d'accordo con Lorenzo e per questo non ha accettato l'acquisto delle marmellate. "Li ho sorpresi parlare al telefono", dirà, "Era una trappola". Catalina reagirà molto male anche con Pelayo che aveva insistito per far entrare Lorenzo nel commercio delle marmellate.

Nel frattempo Vera prenderà da parte Maria e le rivelerà che non è stata sincera.

"Il denaro della valigia non è di Cruz, ma è mio", ammetterà, "Ce l'aveva mio padre, perché è un ladro". Maria sarà sorpresa dal racconto di Vera, ma ci crederà e vorrà saperne di più. Vera le spiegherà che era infelice a casa con suo padre che la trattava come se fosse la sua schiava. La ragazza racconterà che non poteva fare altro che rubare i suoi soldi e scappare.

Dieguito peggiorerà e Jana sconsiglierà di portarlo via

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà un nuovo ingresso, pronto a portare nuove storie. Si tratta di Santos, il figlio di Ricardo Pellicer, che sarà accolto da Romulo come nuovo lacchè. "La Promessa è come una famiglia", dirà il capo maggiordomo, assicurando al ragazzo che si troverà molto bene in quel posto.

Poco dopo arriverà Ricardo, che darà il benvenuto a suo figlio e gli augurerà buon lavoro. Non ci saranno buone notizie per il piccolo Dieguito che continuerà a peggiorare e la febbre non accennerà a diminuire. In queste condizioni, Jana sconsiglierà categoricamente a Pia di allontanare il bambino dal palazzo, ma la governante non dimenticherà il ricatto di Cruz: "Se Dieguito è qui puoi fare le valigie".

Cosa nasconde Santos?

Il personaggio di Santos sarà molto importante per gli sviluppi delle trame. La sua attenzione si concentrerà su Vera, perché il ragazzo presto dimostrerà di conoscerla molto bene. La cameriera diventerà vittima dei ricatti del nuovo lacchè che minaccerà di rivelare a tutti la sua vera identità.

La presenza di Santos metterà in crisi Vera e peggiorerà il suo rapporto con Lope. Per il momento, nessuno sospetta minimamente che Vera sia una duchessina e sia Lope che Maria pensano che la ragazza sia la figlia di un ladro.