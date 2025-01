Catalina bacerà Pelayo e ammetterà di amarlo ancora nella puntata de La Promessa di giovedì 16 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il conte de Anil regalerà a Catalina un mazzo di rose e un biglietto romantico che farà breccia nel cuore della donna. Catalina non potrà nascondere i suoi sentimenti, ma chiederà ancora del tempo a Pelayo, che la comprenderà. Nel frattempo, Santos conoscerà il resto della servitù e si mostrerà subito arrogante e presuntuoso.

Santos al primo giorno di lavoro a La Promessa

Dopo il suo arrivo a La Promessa, per Santos ci sarà il momento delle presentazioni ufficiali.

Il compito spetterà a Romulo, che radunerà tutta la servitù e si presenterà con il nuovo arrivato. "Vi presento il nuovo lacchè de La Promessa, Santos Pellicer", dirà il capo maggiordomo. Il cognome del ragazzo farà storcere il naso a Salvador e Romulo confermerà che si tratta del figlio di Ricardo. I commenti non mancheranno, visto che Salvador aveva sempre sospettato che Romulo non lo avesse promosso perché al suo posto avrebbe assunto un suo conoscente. Il maggiordomo si accorgerà del mormorio e si affretterà a precisare che Santos è lì per meriti propri e ha lavorato nei migliori palazzi della Spagna. Tutti daranno il benvenuto al nuovo lacchè, che si mostrerà subito molto interessato alle ragazze del servizio, che riempirà di complimenti.

Tuttavia, Santos sarà presuntuoso e arrogante, tanto da giudicare La Promessa come un posto di poco conto rispetto agli altri in cui ha lavorato.

Il regalo di Pelayo commuoverà Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina riceverà un mazzo di rose e un biglietto romantico da parte di Pelayo. "So di aver sbagliato e porterò questo peso per il resto della mia vita", leggerà la ragazza, "E se sapessi che non mi ami me ne andrei subito".

Catalina, molto emozionata, continuerà a leggere le parole di Pelayo: "Ma se non ti sei dimenticata di me, sappi che io non posso vivere senza di te, non posso". Il conte de Anil raggiungerà Catalina in salotto e tra i due scatterà un bacio pieno di passione. La figlia di Alonso non potrà negare di amare ancora Pelayo, però gli parlerà chiaramente: "Ti odio anche per avermi mentito.

Avevi tutta la mia fiducia e mi hai tradito". Catalina dirà che, nonostante il suo amore sia forte, non potrà fare finta di nulla e ha bisogno ancora di molto tempo per capire cosa vuole dal futuro. Pelayo capirà Catalina e le assicurerà che non le farà nessuna pressione.

La rottura di Catalina e Pelayo

Nelle puntate precedenti, Catalina ha scoperto che Pelayo è un trafficante e da quel momento la sua vita è cambiata. Sapere che l'uomo che stava per sposare aveva usato l'attività delle marmellate per nascondere le armi, ha fatto crollare Catalina. Catalina non ha ancora detto nulla ai marchesi, ma non si è neanche sentita in grado di continuare i preparativi per le nozze. Catalina ha disertato l'appuntamento con il parroco e ha detto alla sua famiglia che avrebbe rimandato il matrimonio, perché sia lei che Pelayo erano ancora insicuri per un passo così importante.