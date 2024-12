Catalina rifiuterà l'incontro con il parroco per parlare delle nozze con Pelayo nella puntata de La Promessa di sabato 28 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà delusa dopo aver scoperto che Pelayo è un trafficante e si confiderà con Simona.

Cruz sarà furiosa con la figlia di Alonso che inventerà una scusa per giustificare la sua assenza. Nel frattempo, Jimena metterà sotto torchio la servitù per avere qualche informazione sull'identità dell'amante di Manuel. Quest'ultimo così andrà da sua moglie e le chiederà di smettere di indagare.

La rabbia di Cruz e la comprensione di Alonso

Nella puntata in onda sabato, Catalina sarà ancora furiosa con Pelayo dopo aver scoperto che è un trafficante. La figlia di Alonso si sfogherà con Simona, anche se non le rivelerà il motivo per cui vuole allontanarsi da lui. "Mi ha delusa, non è la persona che credevo che fosse", dirà, "Sono stata ingannata per mesi". Simona sarà molto dispiaciuta e consiglierà a Catalina di non prendere decisioni affrettate per evitare pentimenti e di darsi tempo. Jana interromperà la conversazione avvisando Catalina che i marchesi la stanno aspettando per l'incontro con il parroco. La donna, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di andare a parlare del matrimonio e chiederà a Jana di avvertire Cruz e Alonso.

La cameriera andrà dai marchesi dicendo che non ha trovato Catalina e Cruz sarà furiosa per l'assenza della ragazza. Pelayo proporrà di andare da solo dal parroco e Alonso lo appoggerà, ma Cruz non sarà affatto felice di questa decisione. Quando Catalina si presenterà a cena, la marchesa le chiederà spiegazioni per il suo comportamento.

La ragazza si limiterà a dire che era molto stanca e aveva bisogno di riposare. Cruz capirà che sta mentendo e si arrabbierà con Alonso che invece crederà alle parole di sua figlia.

L'ossessione di Jimena: scoprire chi è l'amante di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'umore di Jimena sarà pessimo dopo aver saputo che Manuel ama un'altra donna e farà di tutto per scoprire di chi si tratta.

La figlia dei duchi de Los Infantes sarà certa che l'amante di suo marito sia Blanca Palomar, la sua migliore amica, ma lui negherà con fermezza. Jimena non avrà intenzione di arrendersi e inizierà ad indagare da sola per scoprire chi è la sua rivale. A questo proposito, la donna chiamerà Maria nella sua stanza e la minaccerà: "Chi è l'amante di mio marito? Non esci di qui finché non me lo dici".

Maria sarà spaventata dal comportamento di Jimena, ma le dirà di non sapere nulla del marchesino. A quel punto Jimena interrogherà Teresa, chiedendole i nomi di tutti i servitori che si sono occupati di Manuel negli ultimi tempi. Jana capirà le intenzioni di Jimena e andrà ad avvertire Manuel che non perderà tempo per affrontare sua moglie.

Il marchesino busserà alla porta di Jimena e le intimerà di non importunare la servitù con le sue domande. La donna, furiosa, chiederà a lui le risposte che cerca, ma Manuel si rifiuterà ancora una volta di rivelarle il nome della donna che ama. Jimena sarà disperata: "Io ti amo, proviamo a ricostruire il nostro matrimonio". Manuel, tuttavia, non si farà convincere dalle lacrime di Jimena e le volterà le spalle andando via.

La resa dei conti tra Pelayo e Cavendish

Nelle puntate precedenti, tra Pelayo e Cavendish c'è stata la resa dei conti. L'inglese si è presentato all'appuntamento con una pistola, deciso a togliere la vita al conte. Tuttavia Catalina è intervenuta e ha salvato la vita a Pelayo: è stata molto brava a disarmare Cavendish, poi quest'ultimo le ha rivelato un segreto che ha cambiato la sua vita, ossia che Pelayo è un trafficante. Una novità che ha rovinato per sempre la sua storia d'amore.