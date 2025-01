Alonso scoprirà la truffa di Lorenzo e sarà drastico: "Prendi le tue cose e vai via", dirà al capitano nella puntata de La Promessa di mercoledì 29 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Catalina rivelerà a suo padre che Lorenzo era d'accordo con il cliente che ha annullato l'ordine mandando la sua attività in bancarotta. Il marchese sarà duro con suo cognato e non avrà più pazienza. Nel frattempo, Blanca saluterà con affetto Jana e Manuel prima di lasciare il palazzo. Infine, ci sarà uno scontro tra Ricardo e Santos che farà emergere antichi rancori.

Lorenzo dovrà dire addio a La Promessa

Catalina si vedrà in difficoltà con la sua azienda e dopo aver chiesto a Pelayo il denaro per riprendere fiato, la donna affronterà Lorenzo. Il conte, infatti, dirà a Catalina di non avere più disponibilità economica perché ha dato tutto quello che aveva guadagnato a Lorenzo in cambio del suo silenzio. Pelayo, inoltre, rivelerà a Catalina che Javier, il cliente che si era fatto avanti per un ordine di marmellate, era complice di La Mata. La figlia di Alonso non ne potrà più di essere presa in giro dal Capitano e lo affronterà direttamente davanti al marchese. L'uomo dovrà rendere conto della truffa ai danni di Catalina che lo accuserà apertamente di averle procurato un falso cliente per accelerare la bancarotta.

Lorenzo negherà, ma Alonso vorrà vederci chiaro e approfondirà la questione con sua figlia. "Lo hai chiamato per ridicolizzarmi e screditare le mie capacità di imprenditrice", dirà Catalina. Lorenzo continuerà ad affermare di non aver nulla a che vedere con Javier e a quel punto Catalina dirà ad Alonso che c'è un testimone: "Pelayo ha visto Lorenzo parlare con lui".

Il Capitano non potrà più negare, ma continuerà ad insistere sul fatto che l'attività deve passare nelle sue mani se vogliono che frutti. La decisione di Alfonso sarà molto chiara: "Non voglio in casa chi umilia la mia famiglia". dirà, "Prendi le tue cose e vai via". Lorenzo non crederà alle parole di Alonso che lo inviterà ad andare via al più presto perché la sua presenza a La Promessa non è più gradita.

Il saluto di Blanca a Jana e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Blanca si preparerà a lasciare il palazzo e andrà a salutare Manuel e Jana che grazie a lei si sono ritrovati. La ragazza inviterà i suoi amici a lottare per il loro sogno: "Sarà difficile, ma sarete molto felici", dirà. Blanca ringrazierà Jana e Manuel per averle insegnato che può esistere un amore così forte da superare ogni ostacolo. La fotografa chiederà a Manuel di tenerla aggiornata sulla sua storia d'amore perché non vorrà perdersi il matrimonio per niente al mondo. Nel frattempo ci sarà un duro scontro tra Santos e Ricardo. Il maggiordomo rimprovererà suo figlio per aver scavalcato Salvador nella gestione dell'inventario.

L'uomo sarà molto duro con suo figlio e presto emergeranno ruggini del passato. "Tutti i miei problemi del passato hanno a che fare con te e con la tua presunta onestà", accuserà il ragazzo. Ricardo proverà a far calmare Santos, ma lui non vorrà saperne.

Pelayo e Catalina si amano ancora anche se non sono più una coppia

Nelle puntate precedenti, Pelayo ha provato a riconquistare Catalina con un mazzo di fiori e un biglietto. La ragazza è stata colpita dal gesto e ha baciato Pelayo, ammettendo di amarlo ancora. Nonostante i sentimenti, però, Catalina ha chiesto ancora del tempo al conte. Pelayo ha pensato di parlare chiaramente con il marchese e ammettere le sue colpe nel fallimento dell'attività di Catalina, liberandola da ogni responsabilità.

Pelayo ha confessato di essere un trafficante e Alonso ha reagito molto male: lo ha cacciato dal palazzo. L'intervento di Catalina, tuttavia, ha spinto il marchese a dare ancora una possibilità al conte facendolo restare a La Promessa.