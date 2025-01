Ayala regalerà a Margarita la perla che aveva donato a Petra nella puntata de La Promessa di giovedì 6 febbraio. Le anticipazioni rivelano che la reazione di Petra sarà furiosa e dopo una dura discussione maledirà Ayala. Margarita, ignara di tutti, si vanterà con Cruz e Maria Antonia del bel regalo ricevuta dal suo amato. Infine, Ayala proverà a conquistare la fiducia di Martina, ma la ragazza continuerà a tenerlo a debita distanza.

Il prezioso dono di Ayala per Margarita

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la relazione tra Ayala e Margarita proseguirà a gonfie vele nonostante il malumore di Martina.

Il conte farà un grande passo verso la sua fidanzata e le regalerà la perla che aveva donato a Petra. Margarita, ignara del regalo riciclato, si vanterà con Cruz e Maria Antonia del prezioso gioiello. L'amica di Cruz racconterà qualche aneddoto che riguardano le perle indossate dalle famose regine e in quel momento Petra si troverà a passare dalla stanza. Margarita chiamerà la governante: "Hai visto che meraviglia mi ha regalato il conte Ayala?", dirà la donna mostrando a Petra la perla. La signora chiederà alla governante se qualcuno del servizio fosse stato incaricato di acquistare quella perla, ma lei risponderà di non saperne nulla. Per Petra sarà un colpo durissimo e mediterà vendetta.

La discussione tra Petra e Ayala

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 6 febbraio, Ayala proverà a conquistare la fiducia di Martina, ma non ci riuscirà. L'uomo parlerà con calma alla figlia di Margarita, chiedendole di dargli una possibilità: "I miei sentimenti per tua madre sono sinceri", dirà il conte, "Non c'è motivo di odiarmi".

Martina, tuttavia, non riuscirà proprio a sopportare la presenza di Ayala e andrà via. Dopo l'indifferenza di Martina, il conte dovrà affrontare l'ira di Petra che dopo aver visto il suo regalo tra le mani di Margarita non avrà più pietà per Ayala. "Hai regalato la mia perla a Margarita", dirà Petra al conte che risponderà di avere il diritto di andare avanti con la sua vita.

I toni si alzeranno facilmente quando Ayala spiegherà di essere tornato alla tenuta per la morte di suo figlio. Petra scoppierà a piangere e con rabbia si rivolgerà ad Ayala: "Lo hai usato come scusa per presentarti qui e ingannarmi". I vecchi rancori del passato non tarderanno ad emergere e Petra accuserà Ayala di non aver mai avuto interesse per suo figlio. Il conte risponderà che è stata lei ad escluderlo dalla vita di Feliciano. Petra chiederà a Ayala se ama davvero Margarita o se si sta ancora vendicando di Cruz. Quando il conte ammetterà di essersi innamorato di Margarita, Petra lo maledirà e andrà via dalla stanza. Lo sguardo di Ayala, tuttavia, sembrerà sinceramente dispiaciuto per il distacco di Petra.

L'arrivo di Ayala e le promesse a Petra

Al suo arrivo a La Promessa, Ayala ha confidato a Petra di essere tornato solo per la morte del loro Feliciano. Il conte ha promesso alla governante di trovare il responsabile della morte del loro figlio e di punirlo. Quando Petra ha scoperto che Cruz era coinvolta nella morte di Feliciano, Ayala ha subito messo in atto un piano. L'obiettivo del conte era togliere a Cruz le sue proprietà e per farlo avrebbe sedotto Margarita, visto che è la proprietaria di un quarto della tenuta. All'improvviso, però, i sentimenti di Ayala sono apparsi sinceri scatenando prima la gelosia e poi la rabbia di Petra.