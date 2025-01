Alonso caccerà Pelayo da La Promessa quando gli confesserà che trafficava armi: è quanto accadrà nella puntata di sabato 18 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il marchese sarà furioso e metterà le mani addosso al conte urlando: "Fuori da casa mia", mentre Catalina dividerà i due uomini. La delusione di Alonso sarà profonda quando Pelayo gli dirà che Lorenzo sapeva tutto e faceva parte del contrabbando.

Pelayo rivelerà che trafficava armi

Pelayo e Catalina non saranno più una coppia, anche se tra loro ci sarà un bacio e la donna ammetterà di amare ancora il conte.

Il sentimento non sarà messo in discussione, ma Catalina chiederà ancora del tempo per riacquistare la fiducia in Pelayo dopo aver scoperto che era un trafficante. Le cose non andranno bene neanche dal punto di vista economico, perché Catalina perderà l'unico cliente che si era presentato per l'acquisto delle marmellate e rischierà di perdere l'attività.

La ragazza si confiderà con Manuel, dicendogli che se non risolve la sua situazione entro pochi giorni, la gestione del commercio di marmellate passerà a Lorenzo e lei non può sopportare questa ingiustizia. Pelayo ascolterà lo sfogo di Catalina e non avrà intenzione di restare a guardare.

Sentendosi in colpa per aver coinvolto Lorenzo nella sua attività, Pelayo deciderà di confessare ad Alonso i suoi traffici.

Il conte chiamerà il marchese in disparte, annunciando che deve parlargli di una cosa molto importante e Catalina capirà tutto. La donna proverà a fermare Pelayo, ma lui sarà convinto di fare la cosa giusta e andrà fino in fondo.

Le spiegazioni di Pelayo e la rabbia di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo inizierà con delle scuse: "Prima di tutto chiedo perdono perché quello che sto per dire non ti piacerà affatto".

Queste parole metteranno in allarme Catalina che capirà dove vuole arrivare Pelayo e proverà ad interromperlo, ma senza successo. "Il mio più grande errore è stato raccontare tante bugie e quindi ora voglio dire tutta la verità", dirà Pelayo ad Alonso che chiederà subito di sapere cosa stia succedendo. "Trafficavo armi a La Promessa", dirà senza giri di parole il conte ad Alonso che cambierà all'improvviso espressione.

"Mr Cavendish era un mio compratore e usavamo le marmellate come copertura".

Pelayo ci terrà a spiegare che Lorenzo aveva scoperto tutto e ha preteso di far parte del business. Il conte racconterà che de La Mata ha complottato con Cavendish che era arrivato al punto di ucciderlo e Catalina gli ha salvato la vita. Alonso sarà a dir poco furioso quando scoprirà che Pelayo ha usato il suo palazzo per i traffici illeciti. "Hai ingannato me, mia figlia e la mia famiglia" urlerà Alonso che arriverà a mettere le mani addosso al conte. Catalina dividerà i due uomini, ma il marchese continuerà ad urlare contro Pelayo. "Fuori da casa mia", ordinerà con severità e Pelayo non dirà nessuna parola a sua discolpa.

Catalina sta rischiando la bancarotta

Nelle puntate precedenti si era presentato a La Promessa il signor Javier, un nuovo acquirente interessato alle marmellate. Per Catalina era stata una splendida notizia, perché dopo aver perso Cavendish la sua attività rischiava la bancarotta. La figlia di Alonso ha accolto il compratore nel migliore dei modi, presentandogli i prodotti più buoni e sembrava averlo conquistato.

Dopo qualche giorno, però, Javier è tornato per disdire il suo acquisto, spiegando che i prodotti di Catalina erano ottimi, ma troppo di nicchia per la sua clientela. La ragazza ha visto così svanire la sua ultima possibilità di risollevare le sorti del suo negozio e a quel punto Alonso le ha dato solo due settimane di tempo per trovare una soluzione.