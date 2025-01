Manuel scriverà una lettera a Jana. "Se non torno, sii felice per entrambi", si leggerà nelle righe inviate dal fronte nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che per Jana sarà una gioia sapere che Manuel è ancora vivo, ma, allo stesso tempo, avrà molta paura, perché si renderà conto che l'uomo sta vivendo una situazione terribile. Le parole di Manuel lasceranno l'amaro in bocca a Jana, che inizierà a temere di poterlo perdere per sempre.

Una sorpresa inaspettata per Jana a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro deciderà di partire per combattere in guerra e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea.

Questa scelta comprometterà anche la vita di Manuel, che si arruolerà con lui pur di coprirgli le spalle. La gioia di Cruz, che pochi giorni prima brindava alla partenza di Curro, si trasformerà in disperazione e non sarà l'unica a soffrire. Tutti saranno in pena per la sorte di Manuel e Curro, di cui non si avranno notizie per diverse settimane. Jana si concentrerà sul lavoro per evitare di pensare al peggio e per aiutare Alonso e Cruz arriverà Maria Antonia, un'amica di famiglia che proverà a stare accanto ai De Lujan in questo momento difficile. Dopo settimane di attese e preoccupazioni, al palazzo arriverà una lettera di Manuel e questo solleverà gli animi di tutti. Alonso e Cruz saranno felici di sapere che Curro e Manuel sono vivi, anche se il fronte è duro e il pericolo sarà sempre dietro l'angolo.

Jana andrà da Maria e, con entusiasmo, le comunicherà di aver appena saputo che Manuel è vivo, ma per lei ci sarà una sorpresa speciale. La cameriera consegnerà a Jana una lettera tutta per lei da parte del suo amato.

La paura di Jana e la richiesta di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, appena resterà da sola, Jana aprirà la lettera con emozione.

"Spero che tu stia bene", scriverà Manuel, "La vita mi sta mettendo davanti molti ostacoli, ma spero in un futuro migliore per noi". In lacrime, Jana percepirà tutta la sofferenza di Manuel in una situazione così terribile come la guerra e l'ottimismo, di pochi minuti prima, lascerà spazio alla paura. "Jana, se non torno voglio che tu sia felice", scriverà Manuel, "Sii felice per entrambi, ti amo".

Per la cameriera sarà molto triste pensare all'eventualità di non rivedere più il suo amato e si metterà a pregare.

La proposta di nozze di Manuel

Nelle puntate in onda in Italia, Curro ha appena comunicato alla famiglia la sua prossima partenza. Manuel, invece, ha ascoltato i consigli di Blanca e ha fatto la proposta di nozze a Jana. Consapevole delle difficoltà a cui andrà incontro, il marchesino ha sorpreso Jana con un anello e le ha chiesto di diventare sua moglie. Dopo giorni di crisi, per i due innamorati è tornato il sereno e nessuno dei due immagina che dovranno separarsi a causa della guerra. Cruz, invece, sta cercando di capire chi è la donna di cui Manuel si è innamorato, ma è totalmente fuori strada. La marchesa è convinta che Blanca sia l'amante segreta di suo figlio e la sta tenendo d'occhio.