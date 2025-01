Petra metterà in guardia Catalina su Ayala. "Martina è un ostacolo per lui e i suoi piani", dirà nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Catalina indagherà per salvare la cugina dal sanatorio e chiederà informazioni su Ayala a Petra. Quest'ultima rivelerà a Catalina che il suo improvviso amore per Margarita è nato appena ha saputo che possedeva le quote della tenuta. La cameriera spiegherà a Catalina che Ayala, probabilmente, vuole sposare Margarita per interesse e Martina vuole impedire tutto questo. Petra lascerà intendere che Ayala si sta vendicando della ragazza, mandandola in manicomio solo per sposare liberamente Margarita e appropriarsi delle quote.

L'annuncio di Ayala: Martina verrà allontanata La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ayala annuncerà che Martina andrà in manicomio. Il conte non accetterà nessuna opposizione e spiegherà che Martina starà bene in una struttura, almeno fino a quando non emergerà tutta la verità sul suo tentativo di avvelenamento. La decisione di Ayala farà disperare Martina, che andrà a piangere da Catalina, ma nessuno potrà fare nulla per la ragazza. Neanche Cruz, con le sue minacce, non riuscirà a far desistere Ayala dal punire severamente la ragazza. Catalina penserà di indagare sul conte alla ricerca di qualche informazione utile e per questo si rivolgerà a Petra. La figlia di Alonso chiederà alla cameriera di dirle tutto ciò che sa su Ayala, per capire chi possa averlo avvelenato.

In un primo momento, Petra si limiterà a dire che conosce molto superficialmente il conte, ma poi inizierà ad aprirsi con Catalina e la metterà in guardia su di lui. La figlia di Alonso chiederà a Petra se Ayala avesse qualche nemico, visto che lei era diventata la sua assistente e si occupava della corrispondenza. La cameriera non avrà nessun nemico da segnalare, ma dirà a Catalina i suoi dubbi riguardo Ayala.

Le indagini di Catalina su Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra ricorderà il cambiamento improvviso di Ayala dopo aver saputo che Margarita possedeva le quote della tenuta. "Don Ignacio e dona Margarita non si tolleravano all'inizio", spiegherà Petra, "Ma a un tratto lui si è interessato a lei". Sorseggiando il suo tè, la cameriera farà notare a Catalina la stranezza di quel cambiamento che coincideva con la preziosa informazione sul patrimonio di Margarita.

"Martina è un ostacolo per lui e i suoi piani", spiegherà Petra, "Perché lei si è resa conto di tutto". Catalina capirà che Ayala si sta vendicando di Martina, mandandola in sanatorio: "Vuoi dire che il conte non è come sembra?", chiederà Petra. Tuttavia, si limiterà a dire che lei è una semplice cameriera e la inviterà a trarre da sola le sue conclusioni.

Il fidanzamento di Ayala e la rabbia di Petra

Nelle puntate in onda in Italia, Petra sta covando odio nei confronti di Ayala. Quest'ultimo le ha comunicato che i suoi sentimenti nei suoi confronti sono cambiati e adesso ama Margarita. Furiosa, Petra si è strappata la collana che il conte le aveva regalato e ha giurato vendetta nei suoi confronti.

Intanto, la storia tra Margarita e Ayala prosegue a gonfie vele, tanto che i due hanno reso ufficiale il loro fidanzamento comunicandolo ai marchesi. Martina ha mal digerito questa novità, non accettando che sua madre sposi un altro uomo a pochi mesi dalla morte di suo padre.