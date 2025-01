"Ho deciso che Martina andrà in manicomio": con queste parole Ayala annuncerà alla famiglia che non denuncerà la figlia di Margarita nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che il conte sarà sicuro che Martina abbia attentato alla sua vita, ma rinuncerà a chiamare la polizia. Ayala comunicherà di aver trovato la soluzione giusta: rinchiudere Martina in sanatorio fino a quando non si sarà fatta chiarezza sul caso. La ragazza sarà terrorizzata dal suo futuro.

Il discorso di Ayala a La Promessa

Nelle prossime puntate al palazzo de La Promessa la tensione sarà molto alta a causa dell'avvelenamento di Ayala.

Il conte starà subito meglio, ma non avrà nessuna intenzione di dimenticare quello che gli è accaduto e vorrà fare chiarezza. Gli occhi di Ayala saranno puntati su Martina perché Maria troverà il flacone del veleno nella sua stanza. Tutti temeranno gravi conseguenze per la ragazza che sarà disperata all'idea di finire in prigione per un crimine che non ha commesso. Margarita arriverà a ricattare Ayala: "Se mia figlia va in prigione ti lascio per sempre". Nulla sembrerà frenare la sete di vendetta del conte, ma le parole di Cruz faranno un certo effetto su di lui. La marchesa ricorderà ad Ayala il legame di molti anni tra lui e la sua famiglia, ma gli dirà anche che non avrà nessuna pietà che Martina finisse in prigione.

Cruz intimerà al suo amico di non chiamare la polizia o pagherà un caro prezzo. La sera, a cena, Ayala noterà l'assenza della marchesa che dirà di avere mal di testa e si alzerà in piedi per fare il suo annuncio al resto della famiglia. Il conte inizierà col dire che quello che gli è successo è molto grave e non si fermerà per nessuna ragione finché non avrà fatto giustizia.

Tuttavia, Ayala si descriverà come un uomo clemente che è anche disposto a perdonare.

La sentenza di Ayala che farà gelare i De Lujan

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ayala illuderà per un attimo Martina che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. "Non denuncerà Martina", dirà il conte, "Sarebbe una punizione sterile e troppo dura".

Quello che dirà dopo, tuttavia, farà tremare la ragazza e sua madre: "Ho deciso che Martina andrà in manicomio", dirà Ayala, spiegando che in questo modo la ragazza sarà sotto controllo. "Almeno fino a quando non si sarà scoperto il colpevole", aggiungerà Ayala. Martina sarà a dir poco disperata per il destino che potrebbe attenderla, ma Ayala proverà a descrivere il sanatorio come un posto di tutto rispetto, in cui i pazienti vivono circondati dal verde e da gente competente.

Le precedenti offese di Martina ad Ayala

Nelle puntate in onda in Italia, è già iniziata la guerra tra Martina e Ayala. La ragazza non sopporta che sua madre di sia fidanzata con Ayala e non fa nulla per nascondere il suo pensiero.

Le discussioni tra il conte e la ragazza sono sempre più frequenti ed è sempre Martina a fare il primo passo e a respingere i tentativi di riconciliazione dell'uomo. In una delle liti, infatti, Martina ha umiliato Ayala con uno schiaffo davanti a tutti e lui si è detto comunque disposto a fare un passo verso la ragazza. Margarita soffre per la disapprovazione di sua figlia, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua storia d'amore.