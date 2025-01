Cruz umilierà Jana anche il giorno del suo matrimonio con Manuel. "Per me resterai sempre una sguattera" le dirà appena ne avrà l'occasione. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, nella quarta stagione, la marchesa resterà sola con la nuora e, davanti alla chiesa, le dirà ciò che pensa davvero. Cruz fingerà di essere felice per suo figlio, ma in realtà lascerà intendere che Jana non avrà vita facile al palazzo. Ignaro di tutto, Manuel condividerà la sua gioia con gli invitati, facendo un discorso che commuoverà tutti.

Le nozze di Jana e Manuel

Jana e Manuel diventeranno marito e moglie e riusciranno a realizzare il loro grande sogno. Dopo l'emozionante cerimonia, Manuel esternerà a Cruz tutta la sua felicità e le sarà molto grato per avergli permesso di vivere il giorno più bello della sua vita. La marchesa sorriderà a suo figlio e gli dirà che non avrebbe potuto fare altrimenti, perché lei lo ama incondizionatamente. Cruz farà anche i complimenti a Jana, dicendole che la scelta del vestito si è rivelata vincente. Tuttavia, dietro il sorriso della marchesa si nasconderà un profondo odio per la ragazza e appena ne avrà occasione glielo ricorderà. Alonso chiamerà Manuel per fare una foto con lui e Cruz resterà da sola con Jana.

Quest'ultima, ingenuamente, crederà che i complimenti di prima fossero sinceri e ci terrà a ringraziare Cruz. La ragazza apprezzerà tutto quello che la marchesa ha fatto per realizzare il suo sogno, ma Cruz le rivelerà che per lei non è cambiato nulla. Avvicinandosi all'orecchio di Jana, le sussurrerà: "Per te non avrei mosso un dito".

La sposa cambierà faccia e Cruz continuerà a dirle tutto quello che realmente pensa: "Per me continuerai a essere una sguattera", dirà, "Ti detesto, Jana, non sai quanto".

Il discorso toccante di Manuel commuoverà tutti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il comportamento di Cruz con Jana lascerà intendere che per lei non ci sarà una vita facile al palazzo.

Jana diventerà la moglie di Manuel, ma la marchesa non la accetterà mai in famiglia. Jana non potrà trattenere le lacrime davanti alla chiesa, ma tutti penseranno che siano lacrime di felicità. Al suo ritorno, Manuel farà un discorso toccante a tutti gli invitati, parlando di sé e della sua sposa che ha conquistato il suo cuore e lo ha reso l'uomo più felice del mondo. Per Cruz non sarà certamente un bel momento, ma le toccherà sorridere e applaudire come tutti.

Blanca è la prima sostenitrice di Manuel e Jana

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel e Jana non stanno passando un bel periodo. I due innamorati sono più lontani che mai dopo la morte di Jimena, perché i sensi di colpa impediscono loro di essere felici.

L'arrivo di Blanca ha riportato un po' di respiro a Manuel, che a lei ha confidato le sue paure per il futuro. La ragazza è stata ottimista e ha rassicurato Manuel e Jana sulla loro storia, certa che si ritroveranno presto. Nel frattempo, Cruz è furiosa per tutto quello che è successo tra Manuel e Jimena, ma non immagina che Jana è la donna misteriosa di cui è innamorato suo figlio. La marchesa sospetta che la donna che ha rovinato il matrimonio di Manuel sia Blanca Palomar.