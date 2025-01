Oyum accetterà l'invito a cena a casa di Yesim e conoscerà la sua sorellina Oyku nella puntata di Tradimento in onda domenica 12 gennaio. Le anticipazioni rivelano che la bambina sarà felice di abbracciare sua sorella che però si sentirà in colpa nei confronti di Guzide. Quest'ultima, infatti, l'aveva invitata da lei, ma Oylum ha rifiutato per accontentare suo padre. Tarik offrirà a Oylum di pagare le sue spese per il viaggio a New York e per questo la ragazza si sentirà in debito con lui.

Tarik pronto a pagare le spese di sua figlia

Il rapporto tra Oylum e Tarik migliorerà notevolmente quando l'uomo scoprirà che sua figlia è stata espulsa dall'università.

Tra padre e figlia ci sarà uno scontro, ma alla fine Tarik capirà le ragioni di Oylum e le offrirà tutto il suo sostegno con un grande abbraccio. Nel frattempo, Tarik continuerà a ricevere forti pressioni da Yesim che si dirà stanca di vivere come se fosse la sua amante segreta. La donna chiederà al suo compagno di essere più coinvolta nella famiglia e soprattutto pretenderà di avere un ruolo nella vita di Ozan e Oylum. "Oyku ha una sorella", dirà, "E soffre perché non la vede mai". Tarik chiederà altro tempo a Yesim che però non sembrerà affatto disposta a concederne ancora. Per arrivare al suo scopo, la donna userà ancora una volta la fragilità di sua figlia, raccontando a Tarik che la bambina usa le sue bambole per simulare il suo rapporto con Oylum e spesso le fa combattere, dicendo che la sorella maggiore non la ama.

In preda alla paura di perdere anche Yesim, Tarik deciderà di agire e userà la sua disponibilità con Oylum per ottenere quello di cui ha bisogno.

Oylum rifiuterà l'invito a cena di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nella puntata del 12 gennaio Tarik inviterà Oylum a pranzo. La ragazza sarà felice di accettare, anche perché finalmente si sentirà libera di condividere i suoi progetti.

Oylum spiegherà che partirà tra due settimane per New York e Tarik le offrirà la sua carta di credito: "I tuoi sogni non devono avere limiti", dirà. Al suo ritorno a casa, Oylum e Selin riceveranno l'invito a cena da parte di Guzide, ma loro rifiuteranno dicendo che sono troppo impegnate a sistemare l'appartamento. Quando terminerà la telefonata, Oylum confiderà a Selin che andrà a cena da Yesim perché non ha saputo dire di no a Tarik.

"Non voglio vedere questa donna", spiegherà Oylum, "Ma mio padre mi fa sentire il suo sostegno", dirà. La figlia di Guzide chiederà consiglio anche a Tolga che le raccomanderà di non andare a cena dalla rivale di sua madre, perché la giudice non merita questo tradimento. Alla fine, però, Oylum accetterà di andare a casa di Yesim e porterà un regalo alla piccola Oyku che sarà felicissima di abbracciarla.

Il rapporto tra Oylum e Tarik

Oylum e Ozan si sono schierati sin da subito dalla parte di Guzide quando hanno saputo che Tarik aveva un'altra famiglia da cinque anni. Oylum, in particolare, ha sofferto molto per il tradimento di suo padre e ha notato che ormai lui non aveva occhi che per Yesim e Oyku.

Per punirlo, Oylum ha rifiutato Tarik come avvocato perché non si occupava abbastanza del suo caso quando è stata arrestata. All'improvviso, però, tutto è cambiato quando Tarik ha coperto il suo segreto e l'ha compresa. L'uomo ha promesso a sua figlia che non avrebbe detto nulla a Guzide della sua partenza per New York. Per Oylum il sostegno di Tarik è molto importante perché sua madre continua a credere che lei studi medicina e se scoprisse che vuole fare la ballerina la prenderebbe molto male.