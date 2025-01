Yesim e Burcu resteranno senza casa nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che le due donne saranno costrette a lasciare l'immobile per motivi di sicurezza e si ritroveranno in strada. Oltre ad aver perso Oyku e il suo uomo, Yesim non avrà neanche un posto dove andare. Burcu le offrirà di andare con lei da una sua parente fuori città, ma Yesim dovrà pagare un affitto. Nel frattempo, Tarik non andrà al lavoro e sarà in giro con Oyku, ignaro di tutto quello che sta succedendo.

Ancora guai in vista per Yesim in Tradimento

Yesim si troverà in un mare di guai e, dopo aver perso Tarik che la lascerà e porterà via Oyku, la donna resterà senza casa.

Tutto accadrà poco dopo l'abbandono di Tarik e per Yesim inizierà un incubo. Un uomo con un megafono intimerà a tutti gli abitanti dello stabile in cui vivono Yesim e Burcu di lasciare immediatamente la loro casa. Ai condomini verrà spiegato che l'immobile non è più sicuro a causa di alcune crepe e potrebbe crollare da un momento all'altro. Yesim e Burcu faranno le valigie e si ritroveranno per strada. L'amica di Yesim telefonerà al suo ex marito che si assumerà la responsabilità di andare a prendere il piccolo Emre, ma le negherà ogni aiuto. Burcu telefonerà a una sua parente, Fatma, disposta a ospitarla e Yesim la pregherà di portarla con sé: "Pagherò, non ho nessun altro che te", dirà la donna.

Prima di partire, Yesim andrà in ufficio da Tarik per riprendere sua figlia, ma la segretaria le spiegherà che l'avvocato non è al lavoro. "Guzide è stata dimessa dall'ospedale, probabilmente è con lei", dirà la donna facendo infuriare Yesim.

Tarik e Oyku in giro per la città, Yesim disperata

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik porterà la bambina in un ristorante.

"Siamo in vacanza", spiegherà alla piccola Oyku, "Poi andremo al parco". La bimba, però, penserà a Yesim: "Mia mamma è malata?", chiederà a Tarik, che le risponderà che è solo nervosa e la inviterà a mangiare il suo hamburger. Yesim, invece, si lascerà ingannare dalle parole della segretaria di Tarik e andrà a bussare alla porta di Guzide, certa che l'uomo e sua figlia siano davvero lì.

Umit affronterà subito Yesim, accusandola ancora di aver messo a soqquadro la villa: "Tarik ha preso mia figlia", dirà la donna preoccupata. "Se sai dov'è, ti prego, dimmelo", chiederà Yesim in lacrime. Zeynep e Umit, però, non si lasceranno intenerire da Yesim e continueranno ad accusarla: "Ha distrutto la casa e ora ci chiede un favore". Umit spingerà Yesim fuori dalla proprietà e la donna andrà via, umiliata.

I tanti inganni di Burcu per Yesim

Burcu continua a ingannare Yesim senza che lei sospetti di nulla. Non è ancora chiaro il piano della vicina di casa, ma certamente sta agendo in modo diabolico alle spalle di Yesim. Oltre ad averla spinta a contattare una sedicente maga per risolvere i suoi problemi, ha convinto Yesim a mentire più volte a Tarik per poi ricattarla in modo anonimo.

Inoltre, la donna ha pagato un uomo per intrufolarsi nella villa di Guzide e distruggerla, certa che avrebbero dato tutti la colpa a Yesim. Di fatto, Burcu sta muovendo i fili della vita della sua amica, che invece si fida ciecamente di lei. L'ultima mossa della vicina di casa è stata sottrarre il telefono di Yesim poco prima di lasciare la sua casa: cosa ne farà? Certamente senza telefono e senza casa, Tarik non saprebbe come rintracciare Yesim se dovesse cambiare idea e tornare con la bambina.