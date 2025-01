Le anticipazioni della soap tv Tradimento annunciano nuovi colpi di scena per i membri della famiglia Yenersoy. Nella puntata che andrà in onda domenica 12 gennaio alle ore 21:35 su Canale 5, Yesim escogiterà una messinscena per far tornare Tarik da lei. Oylum, invece, sarà combattuta perché dovrà incontrare per la prima volta sua sorella Oyku e non saprà se accettare o meno di conoscerla. Ci sarà spazio anche per le vicende di Lara, che racconterà a Kaan di essere stata minacciata da Oltan.

Tarik torna da Yesim

Yesim non perderà le speranze e, dopo la rottura con Tarik, escogiterà un piano per far tornare il suo compagno a casa.

Recentemente, Yenersoy era rimasto deluso dalle menzogne che Yesim gli aveva raccontato e non voleva più saperne di lei. Yesim architetterà una messinscena, ottenendo il risultato sperato poiché Tarik accorrerà da lei.

Oylum, intanto, si rifiuterà di accompagnare suo padre dalla compagna e tornerà a casa, dove verrà accolta da sua madre Guzide, Umit e Nazan.

Tarik invita Oylum a cena per conoscere Oyku

Nel frattempo, verranno raccontate anche le vicende legate al milione di dollari che Ozan ha perso a causa di una truffa. Lara confiderà a Kaan delle intimidazioni ricevute da Oltan e dai suoi uomini. Kaan riterrà plausibile che dietro a questa vicenda ci sia lo zampino di Ozan, pensando che il giovane Yenersoy abbia attuato questa strategia per recuperare l'ingente somma che gli è stata rubata.

Oylum, intanto, riceverà un invito a cena da parte di Tarik, che vuole fargli conoscere la sorellastra. La giovane si troverà in estrema difficoltà di fronte alla richiesta di suo padre e non saprà se incontrare o meno la piccola Oyku.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Tarik ha lasciato Yesim

Nelle recenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Yesim si è presentata in tribunale e si è infuriata con Guzide.

La giovane compagna di Tarik ha strattonato la giudice, che è rimasta impassibile di fronte alle minacce e percosse della rivale in amore.

Nel frattempo, qualcuno ha ripreso la scena della lite e ha pubblicato il filmato online. Successivamente, Yesim ha raccontato menzogne a Tarik, dicendo di essere stata aggredita da sua moglie, ma l'avvocato Yenersoy ha visto il video e ha scoperto la verità.

Tarik ha quindi chiuso la relazione con Yesim, gettando la compagna nella disperazione. Nel frattempo, Oylum è stata scarcerata, mentre Ozan è sempre più turbato per via delle ultime vicende. Il figlio di Guzide ha accoltellato Kaan durante una lite e ha creduto di averlo ucciso. In realtà, Kaan è rimasto solo ferito ed è scappato, facendo credere a Ozan di aver commesso un omicidio.